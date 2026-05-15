Miki Esparbé está triunfando en televisión con papeles potentes, pero se sabe poco de su vida privada. Ahora los fans más curiosos podrán indagar en algunas de sus intimidades gracias a todo lo que ha contado en una entrevista muy completa con Roger Escapa en L’Eclipsi de 3Cat. ¿Cuáles son los titulares más potentes que ha dejado el actor catalán? Un recuerdo muy trágico de su infancia que podría haber terminado muy mal para él, ya que ha sido la experiencia más cercana a la muerte que ha vivido.
El actor tenía 6 años y fue a Vilafranca del Penedès con sus padres para celebrar el día de la madre. Ella se había enamorado de un caballito de madera que había encontrado el padre en una tienda de antigüedades y, para darle una sorpresa, pidió al dependiente que la distrajera mientras él guardaba la figura en el maletero del coche a escondidas. ¿Con lo que no contaban? Que el pequeño Miki saldría de la tienda para ir con el padre y que cruzaría la carretera: «La crucé sin mirar, evidentemente, y me atropelló una furgoneta… volé unos cuatro metros y caí redondo al suelo«.
El padre sintió el impacto y dice que, en su interior, tuvo claro que había sido el hijo. Rápidamente se acercó y vio que el niño abría los ojos y le sonreía, pero acabó perdiendo el conocimiento de inmediato. Explica ahora que lo llevaron al hospital y que fue un susto fortísimo: «Fue muy fuerte porque estuve en coma entre 30 y 40 minutos, que es poco tiempo pero lo suficiente para que los médicos tuvieran que comunicarlo a la familia. Mis padres creyeron que podría morir, fue un choque muy grande. Lo más fuerte es que no llegué a romperme ningún hueso«.
Los titulares personales de la entrevista de Miki Esparbé en 3Cat
En esta intervención, Miki Esparbé también acabó reconociendo cosas más alegres como cuál ha sido su mejor noche. Y no hace mucho tiempo, ya que escogió disfrutar de una gran celebración por sus 40 años: “Fue una tarde-noche muy especial, alquilé un local e invité a gente de todas partes y todos se conocieron y conectaron personas que jamás en mi vida habría imaginado que se encontrarían”. No ha tenido la típica crisis de los 40, pero sí confiesa que tiene la sensación de tener parte del trabajo hecho.
¿Otro detalle curioso? Que él no fue un bebé buscado, sino que llegó cuando la madre ya se había colocado un DIU, el método anticonceptivo, después de dos hijas porque no quería más: «Soy un accidente y siempre me han dicho que no me esperaban, pero les hizo ilusión. También es cierto que no podía abortar, aunque era un embarazo de riesgo con el DIU allí dentro». Hace gracia que haya reconocido que, en su adolescencia, tuvo una época en que llevaba rastas: «Sí… y el monopatín».
Un actor sincero que ha confesado que sería capaz de perdonar unas infidelidades o que lo ha pasado muy mal en el escenario cuando se ha quedado en blanco. Toda una serie de perlas sobre su vida que gustarán a sus fans.