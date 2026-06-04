Fernando Tejero ha hablado abiertamente de los problemas de salud mental que ha sufrido por culpa de no aceptarse a sí mismo, una homosexualidad que le causó problemas consigo mismo hasta que pasaron varios años. El actor ha sufrido depresión y ansiedad porque no ha estado a gusto consigo mismo. Esto ha provocado que termine con parejas que no le han hecho bien: «Casi todas las parejas que he tenido han sido relaciones tóxicas«.
En una entrevista en el programa 100% Únicos, ha reconocido que ha terminado queriéndose después de mucha ayuda y terapia: «No sentirme libre y mostrarme como era fue muy complicado. Sufrí acoso por culpa de mi voz aguda, hasta el punto de que había gente que me rechazaba y no podía pedir ayuda porque sentía que era algo normalizado«.
Su círculo más cercano lo ayudó mucho después de tocar fondo: «Levanten la voz, pidan ayuda porque es un signo de fortaleza y no de debilidad». Él no se aceptaba por miedo a todo, a la sociedad y a su dedo acusador: «Era una época complicada, yo quería casarme con una mujer y tener una familia. Eran parejas parche«. Que la situación haya mejorado, le ha terminado ayudando. La relación con los padres fue terrible, con desprecios y el sentimiento de que lo odiaban. En clase se reían de él y los padres no lo trataban bien, una combinación que formó un cóctel Molotov: «Cada psicólogo al que he ido me ha dicho que, con todo lo que he vivido, tenía todas las papeletas para ser alcohólico, yonki y haberme ido por el peor camino. Por fortuna, no ha sido así».
Fernando Tejero habla de su situación económica
No solo ha hablado de su vida sentimental, Fernando Tejero. En esta intervención televisiva en Cuatro, el actor tampoco se ha cortado cuando le han preguntado sobre el estado actual de sus finanzas. Por ejemplo, cuando han querido saber si había aceptado algún trabajo por motivos económicos: «Sí, pero lo he hecho con toda la dignidad, el amor y las ganas del mundo«.
Él no es de esos que recibe dinero cuando hace la declaración de la renta, pero: «A mí la declaración no me devuelve y las gracias, nunca me ha salido a devolver. Supongo que es señal de que estoy trabajando».