Leonor y Sofía han aparecido en la recepción oficial de los monarcas españoles en el palacio de Marivent y su presencia ha demostrado, una vez más, que quieren pasearlas en una muestra de relevo generacional que creen que les favorece en medio de tantas críticas. Los casi 600 invitados disfrutaron de un cóctel preparado por tres de los chefs más prestigiosos de las Islas Baleares, claro, en un acto institucional que ha enfadado a los periodistas del corazón porque lo han organizado un martes y eso impide que las fotos del posado aparezcan en las portadas del miércoles. Y mira que han dado que hablar los vestidos de las princesas… una oportunidad que no han perdido en sus ediciones digitales.

El vestido de Leonor ha sorprendido mucho y ha generado críticas | Europa Press

La hija mayor de Felipe y Letizia ha aparecido con su outfit más salvaje y rompedor, en realidad, ya que nunca se la había visto con el cabello tan rizado y una estética tan desenfadada. El conjunto de dos piezas que ha llevado, además, rompe con los vestidos de abuela que llenan su armario. Ahora, ha apostado por un estampado tie-dye en tonos rojizos, naranjas y amarillos en un conjunto formado por un top sin mangas y una falda larga tipo pareo. ¿El precio? Un total de 210 €.

Que Letizia haya llevado un vestido blanco mucho menos llamativo responde a los comentarios negativos que recibía, precisamente, por deslucir a las niñas siempre que aparecen juntas en público. Vaya con el vestido de su hermana, a todo esto, también de colores llamativos en línea con el caftán que llevaba su abuela Sofía -de quien han aparecido del brazo para intentar compensar que prácticamente ni se conozcan-. Poca gente debe creerse los gestos de complicidad y estima que se han dedicado, la verdad. Ellas intentan mostrar una imagen de familia unida, por intentarlo que no quede… Curiosamente, lo que más gracia ha hecho es ver a Sofía de Grecia con un aparato en la mano que no se identificaba bien qué era. No era un bolso especial ni un muñeco, sino un ventilador portátil con el que soportar las altas temperaturas.

Leonor y Sofía han estado acompañadas de la abuela | Europa Press

Críticas a los vestidos de Leonor y Sofía en la recepción del palacio de Marivent

Después de muchas apariciones criticadas por sus looks de señora mayor, el equipo de vestuario de la familia real ha hecho un cambio radical para probar suerte. En esta ocasión han conseguido muchas más alabanzas porque, en general, creen que el estilo más llamativo e informal de las chicas les favorece. Ahora bien, también ha habido unos cuantos críticos que aún no están satisfechos: «Las niñas van de Moda Marisú, no me lo pongo yo ni te lo pones tú«, ha dicho una usuaria. Y otra pone el dedo en la llaga: «Lo que no sorprende es lo mal vestidas que van siempre«.

«¿Cómo hacen las princesas para conseguir vestidos tan feos?» o «¿Pero quién las viste así?«, se preguntan algunos. Mientras que también hay quienes atacan al diseñador del modelo de Leonor: «El vestido parece tener un error en las costuras«. «El rey no puede ir más hortera, de las otras prefiero callar», insiste otro usuario. Y el resumen más generalizado: «Es tan feo lo que le ponen siempre, que el día que va acorde a su edad se debe celebrar«.

Las niñas van de Modas Marisú, no me lo pongo yo ni te lo pongas tú — Coli (@coliflor_a) August 4, 2026

como hacen las princesas para conseguirvestidos tan feos? Y eso que son hermosas! — Nadi Veron (@NadiVeron) August 4, 2026

Lo que no sorprende es lo mal vestidas que van las dos siempre. — Sandra (@Embassysan) August 4, 2026

El vestido de Leonor parece un fallo en las texturas. — Alonso 🇻🇦🇯🇪 (@alonso_zgzz) August 4, 2026

El Rey no puede ir más hortera. De las demás prefiero callarme. — Avisrara (@raraavissssssss) August 4, 2026

Un horror de peinado. Un horror de reinado. — Tonic (@Tonic_ar) August 4, 2026

Que sorpresa???

Parecen chachas…quien las viste así??? — Crucita 🇪🇸💚 (@Cruciguijosa) August 5, 2026

Lo que me importará a mi su look. Cuando España se cae a pedazos, y no aparecen cuando realmente se les necesita. Solo pál postureo… — María (@Itsmariasck) August 5, 2026

la pobre leonor es q es tan feo lo que le ponen siempre que el día que luce su edad hay que celebrarlo https://t.co/mh7w8hCgGY — anastasia I.M. (@emojicorazon) August 5, 2026

Críticas y más críticas a una familia real que vuelve a ignorar los problemas del país y disfruta de unas vacaciones pagadas por todos.