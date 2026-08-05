El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El ‘look’ salvatge d’Elionor tampoc convenç: crítiques i més crítiques
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
05/08/2026 11:49

Elionor i Sofia han aparegut a la recepció oficial dels monarques espanyols al palau de Marivent i la seva presència ha demostrat, una vegada més, que volen passejar-les en una mostra de relleu generacional que creuen que els afavoreix enmig de tantes crítiques. Els gairebé 600 convidats van gaudir d’un còctel preparat per tres dels xefs més prestigiosos de les Illes Balears, és clar, en un acte institucional que ha fet enfadar els periodistes del cor perquè l’han organitzat un dimarts i això impedeix que les fotos del posado apareguin a les portades de dimecres. I mira que han fet parlar els vestits de les princeses… una oportunitat que no han perdut en les seves edicions digitals.

Et pot interessar
El vestit d'Elionor ha sorprès molt i ha generat crítiques - Europa Press
El vestit d’Elionor ha sorprès molt i ha generat crítiques | Europa Press

La filla gran de Felip i Letícia ha aparegut amb el seu outfit més salvatge i trencador, en realitat, ja que mai no se l’havia vist amb els cabells tan arrissats i una estètica tan desenfadada. El conjunt de dues peces que ha dut, a més a més, trenca amb els vestits de iaia que omplen el seu armari. Ara, ha apostat per un estampat tie-dye en tons rogencs, taronges i grocs en un conjunt format per un top sense mànigues i una faldilla llarga tipus pareo. El preu? Un total de 210 €.

Que Letícia hagi dut un vestit blanc molt menys cridaner respon als comentaris negatius que rebia, precisament, per deslluir les nenes sempre que apareixen juntes en públic. Déu n’hi do amb el vestit de la seva germana, a tot això, també de colors llampants en línia al caftán que duia la seva àvia Sofia -de qui han aparegut del braç per intentar compensar que pràcticament ni es coneguin-. Poca gent deu creure’s els gestos de complicitat i estima que s’han dedicat, la veritat. Elles intenten mostrar una imatge de família unida, per intentar-ho que no quedi… Curiosament, el que més gràcia ha fet és veure Sofia de Grècia amb un aparell a la mà que no s’identificava bé què era. No era una bossa especial ni un nino, sinó un ventilador portàtil amb el qual suportar les altes temperatures.

Elionor i Sofia han estat acompanyades de l'àvia - Europa Press
Elionor i Sofia han estat acompanyades de l’àvia | Europa Press

Crítiques als vestits d’Elionor i Sofia en la recepció del palau de Marivent

Després de moltes aparicions criticades pels seus looks de senyora gran, l’equip de vestuari de la família reial ha fet un canvi radical per provar sort. En aquesta ocasió han aconseguit moltes més alabances perquè, en general, creuen que l’estil més cridaner i informal de les noies les afavoreix. Ara bé, també hi ha hagut uns quants crítics que encara no estan satisfets: “Les nenes van de Moda Marisú, no m’ho poso jo ni t’ho poses tu“, ha dit una usuària. I una altra posa el dit a la ferida: “El que no sorprèn és com de mal vestides van sempre“.

Com s’ho fan les princeses per aconseguir vestits tan lletjos?” o “Però qui les vesteix així?“, es pregunten alguns. Mentre que també n’hi ha que ataquen el dissenyador del model d’Elionor: “El vestit sembla tenir un error en les costures“. “El rei no pot anar més hortera, de les altres prefereixo callar”, insisteix un altre usuari. I el resum més generalitzat: “És tan lleig el que li posen sempre, que el dia que va adient a la seva edat s’ha de celebrar“.

Crítiques i més crítiques a una família reial que torna a ignorar els problemes del país i gaudeix d’unes vacances pagades per tots.

Elionor de Borbó

Més notícies
Notícia: El secret millor guardat d’Elionor, cambrera en un restaurant clandestí
Comparteix
Set anys després, acaben de treure a la llum quina ha estat la primera experiència laboral de l'hereva dels Borbons
Notícia: Les normes no escrites del comportament d’Elionor de Borbó en públic
Comparteix
La filla gran de Felip i Letícia no segueix un manual oficial, però sí que li han marcat unes pautes que ha de mantenir
Notícia: La passió desconeguda d’Elionor que ha tret a la llum Felip de Borbó
Comparteix
No se sabia que la princesa espanyola era bona dibuixant, un detall que ha revelat el pare
Notícia: Què estudiarà Elionor i a quina universitat? La confirmació oficial
Comparteix
La filla gran de Felip i Letícia cursarà Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid

Comparteix

Icona de pantalla completa