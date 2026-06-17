Elionor de Borbó ha volgut provar com va això de ser treballadora i ha debutat amb la seva primera experiència laboral. La filla gran de Felip i Letícia, que si res no canvia està cridada a ser la futura reina espanyola, ha estat treballant en el restaurant d’un company d’internat. Així ho ha filtrat el propietari d’aquest negoci, un local que ha confessat que va tenir de manera clandestina mentre tots dos estudiaven a l’UWC Atlantic College de Gal·les.
S’anomenava Hot To Go, un restaurant ocult en el campus que hauria entusiasmat tots els alumnes que, com ells, trobaven a faltar la dieta mediterrània. Quan Elionor va saber que buscaven alumnes que hi treballessin, va apuntar-se i hauria estat ajudant a preparar el menjar, a atendre els companys i a fer les tasques diàries de la cuina. Així ho ha tret a la llum Yago Ferretti, que parla per primera vegada amb Monarquía Confidencial: “Que hi treballés la princesa és una anècdota, la veritable història està en el restaurant en si”, ha insistit.
Més de 350 alumnes van col·laborar amb un projecte que hauria recaptat més de 20.000 € per a beques de l’escola, pel que diu. Molt content del que ha aconseguit, ha parlat sobre el tema per primera vegada ara que han passat set anys. I com va ser treballar amb Elionor, que mai no havia fet res similar? “Només diré que m’alegra saber que la família reial espanyola l’ha educat per ser prou humil per treballar, com qualsevol altre jove, en un restaurant que hem gestionat els mateixos estudiants“.
I la història és forta, ja que l’escola hauria intentat tancar el negoci quan va assabentar-se de la seva creació perquè anava en contra de les normes. No obstant això, la pressió dels alumnes ho va aconseguir impedir i ara aquesta iniciativa ha entrat a formar part de l’estructura de l’escola.
Com serà l’estada d’Elionor a la universitat Carlos III de Madrid?
Elionor estudiarà Ciències Polítiques a la universitat Carlos III de Madrid el pròxim curs, la primera experiència universitària després dels tres anys que ha estat a l’exèrcit. Aquí els costarà més controlar que no hi hagi filtracions de fotos de la princesa hereva de festa, per exemple. Com gestionaran l’ús dels mòbils dels companys? Perquè a la universitat pública hi haurà alumnes que no tenen res a veure amb els seus antics companys de l’internat superluxós de Gal·les.
Doncs en declaracions a Monarquía Confidencial, fonts pròximes al centre universitari neguen que tinguin previst aplicar cap prohibició ni avís específic sobre l’ús de telèfons mòbils al campus. Tothom podrà fer-los servir com sempre i, per tant, fer totes les fotos que vulguin a la Borbó.