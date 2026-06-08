Elionor i Sofia han passat un cap de setmana molt complet amb religió… i moviments de maluc amb les lletres de Bad Bunny. Les filles de Felip i Letícia els han acompanyat durant la visita del papa Lleó XIV a Madrid abans de gaudir amb les amigues d’una de les actuacions de la superestrella de la música. Com és habitual en cadascuna de les seves aparicions, experts en moda -i també gent anònima- s’han afanyat a comentar els conjunts estilístics que han escollit per a elles. En aquesta ocasió, el crit ha estat pràcticament unànime. I és que la mare ha rebut un munt d’elogis pels outfits blancs que s’ha posat i elles només han fet que rebre crítiques perquè les han tornat a vestir com dues senyores grans amb models que no els afavorien gens.
A les xarxes socials, les han donat per totes bandes precisament per aquesta comparativa. Com és que Letícia sempre va tan estupenda i les filles tan malament? No tenen la mateixa estilista? “Ella sempre va espectacular i les filles res a veure” o “Només amb aquestes imatges ens adonem del tipus de persona que és Letícia, que escull dos llençols negres per a les filles quan hi ha trilions de vestits negres preciosos per a noies joves perquè ella vol acaparar el focus” són dues opinions similars. Hi ha altres usuaris que critiquen amb encara més contundència i cataloguen la roba de les aristòcrates com “horrible“. Troben que el vestit d’Elionor “no hi ha per on agafar-ho” perquè no té forma. El vestit de Sofia li va gran, consideren molts, i tampoc ajuda que sigui d’un color “que no afavoreix a ningú“. “Per què vesteixen Elionor amb roba de senyora de 50 anys?“, també es pregunten.
D’altres destaquen que hagin tornat a col·locar talons a Elionor perquè no es noti tant que la germana petita és més alta que ella: “És una mica ridícul que la facin anar amb sabata plana“. L’experta Patrycia Centeno va una mica més enllà: “Cada vegada que Elionor puja o baixa les escales, necessita agafar-se al braç de la germana perquè li fa por ensopegar-se amb els talons. Que no se’ls posi o que aprengui a caminar amb ells. De petites era un gest de protecció, però ara amb 20 ja són grandetes”.
Elionor, en la missa amb el papa, ha aparegut amb un vestit d’Hannibal Laguna en blau clar que ha combinat amb unes arracades de diamants i els complements de Carolina Herrera. Moltes marques, sí, però potser podrien haver seleccionat per a ella algun model més modernet. L’estilista Juan Avellaneda no ha estat tan cruel, però considera que ha “curtcircuitat” una mica. Sobre el color del vestit de Sofia, considera que no ha estat un encert precisament: “El vestit no està ben proporcionat i hi ha altres color que afavoririen més“. La bossa d’Elionor? Un altre error: “Sembla dels que duia Elisabet II, li suma anys“.
Elionor i Sofia, captades al concert de Bad Bunny
Com dèiem, després d’aquestes hores amb el màxim representant de l’Església catòlica han optat per canviar de registre totalment. Ara mateix, Elionor està acabant la carrera militar a Múrcia i la seva germana està acabant les classes a Lisboa abans de marxar a estudiar a París. Doncs ja que havien de passar uns dies a la capital espanyola, han aprofitat per anar de concert amb les amigues com dues joves més. Aquí sí que han deixat els vestits de senyora a l’armari i s’han col·locat uns texans i uns tops afavoridors propis de la seva edat.
El periodista Javi Hoyos ha aconseguit el vídeo de les germanes des de la tribuna del concert de Bad Bunny, des d’on volia passar desapercebudes. Hauria estat increïble veure-les a la casita, però no les deuen haver deixat. Ballant i cantant a ple pulmó, almenys han deixat enrere el protocol durant un moment per gaudir d’una estona.
Un cap de setmana intens que ha servit a la premsa rosa per poder escriure un munt de titulars sobre les hereves dels Borbons.