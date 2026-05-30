Elionor de Borbó ha crescut entre protocols i normes estrictes, amb una educació a la Zarzuela que ha estat pensada per formar-la com a hereva de la monarquia espanyola. La filla gran de Felip i Letícia no ha tingut un manual d’instruccions pel que fa al comportament que ha de seguir en públic, però sembla que va estar a punt de fer-li entrega d’un decàleg especial. Així ho assegura el periodista José Apezarena a Vanity Fair en un article que dona detalls del codi de conducta que volien preparar per a ella.
Hi ha hagut vegades que s’ha plantejat, des de dins de la família reial, escriure una mena de vademècum per als hereus. Aquest manual no ha arribat mai a tenir forma i aquest expert creu que té a veure amb la manera de ser del monarca espanyol, que hauria preferit ser l’exemple vivent de l’actitud que vol que segueixi la seva filla quan hagi de substituir-lo: “Una de les claus per entendre el paper d’Elionor és precisament això, saber que no segueix una llista de normes formals sinó que s’està formant a través de l’observació de l’exemple del pare“. I com és aquesta educació directa que l’està donant? “Amb contenció, cortesia i compliment estricte del deure“.
La família reial té clar quina actitud ha de tenir Elionor als actes oficials
Entre les característiques que volen que tingui Elionor sempre que aparegui en públic, destaquen les següents: que tracti els altres amb deferència i afectuositat, que compleixi les seves obligacions amb rigor i que mai no perdi el control en públic. No existeix un document oficial, però sí que li han donat una sèrie de pautes que s’inclouen a dins de la cultura interna dels Borbons.
Segons la informació que ha obtingut aquest periodista, als membres de la família reial se’ls fan una sèrie de recomanacions. Un exemple, que es mostrin “naturals“, que “somriguin“, que “mirin als ulls“, que “donin les gràcies“… una sèrie de normes de conducta bastant bàsiques. No volen que es mostri freda, però tampoc que se la vegi excessivament espontània: “Ha de mostrar-se amable, però sense desdibuixar la distància institucional que exigeix la seva posició“, asseguren. Un altre principi fonamental que ha de seguir Elionor? El de “no parlar massa” i no emetre “mai” opinions sobre temes polítics o discutibles.
Totes aquestes normes les hauria normalitzat i interioritzat sense la necessitat de llegir un codi de conducta. En el cas del seu pare, sí que va rebre indicacions per escrit si fem cas al que explica la revista. I és que Joan Carles de Borbó va enviar una sèrie de cartes al seu fill quan aquest va marxar al Canadà i sembla, pel que li diuen, que les va omplir de la llista de comportaments que havia de seguir com a príncep hereu. Curiós que ell donés lliçons tenint en compte com ha acabat…
Amb tot, una sèrie de recomanacions o exigències que Elionor és conscient que ha de complir sí o sí. Caldrà veure com va marcant el seu propi caràcter quan comenci a protagonitzar més actes oficials en solitari.