Zarzuela frena el debut d’Elionor als Premis Princesa d’Astúries: “Està verda”

Elionor de Borbó viurà un dels dies grans de l’any aquest divendres, quan presideixi la cerimònia d’entrega dels premis Princesa d’Astúries. I podria haver estat més impactant per a ella, ja que la idea inicial era deixar-la sola davant del perill… però, finalment, han decidit que els seus pares l’acompanyaran en la cerimònia del Teatre Campoamor d’Oviedo. En aquesta ocasió, volien que debutés en solitari per primera vegada. La cosa és que, després de valorar-ho, han canviat d’idea. I per què? En considerar que l’hereva encara “està verda”.
Fonts oficials han confirmat, a través de l’agenda oficial, que Felip i Letícia acompanyaran Elionor a la cerimònia. L’altra convidada? Com és habitual, Sofia de Grècia, sempre amb l’objectiu de reforçar la imatge d’unitat familiar i el suport institucional que volen que caracteritzi la Casa Reial.
El mitjà especialitzat Monarquía Confidencial publica un article impactant que detalla el motiu principal del canvi de parer que han tingut. Si realment s’han negat al fet que Elionor presidís aquesta cerimònia en solitari és perquè “encara està verda” per actuar tota sola en un acte “de tanta envergadura”. La justificació? Tan contundent com aquesta: “Elionor no té prou desimboltura per fer front a un esdeveniment així tota sola“.
Elionor oferirà l’únic discurs institucional de la gala dels Premis Princesa d’Astúries
Per tant, confien que tenir els pares al costat un altre any pot veure’s com un gest de prudència i acompanyament que li permeti guanyar experiència davant dels mitjans i el públic abans d’assumir en solitari compromís de més independència institucional. Això sí, li donen més pes perquè aquest serà el primer any que Felip no oferirà cap discurs. L’únic serà el de la princesa Elionor, a qui volen donar-li més protagonisme.
Fa pinta que, si ho fa bé, l’any vinent sí que podrien oferir-li l’oportunitat de posar-se al capdavant dels Premis sense cap tutela. Tot, amb la idea que vagi agafant recorregut com a una figura pública que volen que vagi incrementant la seva imatge de lideratge.