El ‘selfie’ d’Aitana i Felip de Borbó deixa tothom boig: “Estic plorant”

Aitana ha sorprès tothom amb una aparició estel·lar a la gran festa de La Vanguardia que ha deixat una imatge ben curiosa per al record. La cantant, que havia de recollir el premi de Cultura per la consolidació internacional que ha obtingut amb el quart disc, ha sorprès tothom amb una actitud digna de fan incondicional quan ha vist Felip de Borbó. Nerviosa i exageradament emocionada, ha somrigut de bat a bat i ha corregut a demanar un selfie amb el que sembla que és un dels seus ídols. Tenia oculta una vena monàrquica, la de Sant Climent de Llobregat?
Molt nerviosa, a l’escenari va tenir un lapsus i va deixar-se portar per l’emoció. Després de saludar Felip amb una felicitat evident, va oblidar-se de recollir l’estatueta i va haver de rectificar quan va tornar al centre de l’escenari per acceptar el premi de mans del monarca. Les càmeres els van fer una fotografia oficial, però poc després ella va trencar amb el protocol quan va demanar-li fer-se un selfie junts que ha compartit a través del seu Instagram.
Aitana i Felip han protagonitzat una imatge que s’ha viralitzat en poques hores i que ha generat un munt de titulars. La naturalitat i espontaneïtat de l’Aitana ha fet gràcia, així com el comentari que ha escrit sobre el tema: “He conegut el rei per primera vegada, qué majíssssimo!!!!“.
Els fans d’Aitana, encantats amb el selfie amb Felip de Borbó
Sorprenentment, els fans d’Aitana han aplaudit molt que hagi tingut el gest de fer-se una foto amb Felip de Borbó. Sembla que té pocs seguidors republicans, tenint en compte que la gran majoria de missatges que han escrit a la publicació són de riure i aplaudiments per haver demanat aquest selfie a Felip.
Què li han dit? El comentari més repetit resa que “ella és l’autèntica reina d’Espanya“, però també han escrit d’altres com “El selfie amb el rei boníssim, ets la meva ídola”, “Ella fent-se un selfie amb el rei com si res”, “Què fa el rei amb aquesta reina?“, “Estic plorant, boníssim”, “Vull posar aquest selfie al meu menjador“, “Segur que t’has guanyat el rei amb aquest selfie” o “Història d’Espanya“.
Els únics comentaris crítics amb ella per haver-se mostrat tan summament encantadora amb el Borbó? Els següents: “Jo no m’hauria fet cap foto amb ell ni res perquè no s’ho mereix. Salut i república, aquesta persona no es mereix res“. També un altre que diu que s’ha equivocat en saludar “el mantingut”: “Crec que allà també estava el president del govern, a qui no saludes. Doncs és ell l’escollit pel poble i no l’altre”. A més a més, hi ha gent lamentant que estigui “blanquejant” la monarquia amb aquesta foto i l’acusen d’haver “caigut molt baix“.