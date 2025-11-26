Aitana i Plex, preparats per fer un pas més en la seva relació

Aitana i Plex van començar a sortir junts aquest estiu, però en poc temps s’han convertit en una de les relacions més potents del star-sytem. Ara mateix, es troben en la fase inicial d’enamorament aquella de papallones a l’estómac i molt d’amor… un moment ideal en què han decidit que se senten preparats per fer un pas més en la seva relació. A la revista Diez Minutos d’aquesta setmana, asseguren que estan llestos per anar-se’n a viure junts i així ho confirmen els amics de la parella amb els qui han pogut parlar.
El 2026 serà un any “molt il·lusionant” per a ells, diuen, ja que el youtuber i la cantant han decidit que començaran a conviure aviat durant els pròxims mesos. Així ho han comunicat al seu entorn, que aplaudeixen que estiguin convençuts d’aquesta història. S’estimen i volen consolidar, encara més, un amor que passarà a un altre nivell.
Tots dos tenen cases enormes i caríssimes, així que no els costarà trobar un lloc on viure i gaudir de la seva relació. La cosa és que no es posarien d’acord sobre quina de totes aquestes mansions escollir per convertir-la en la casa familiar. On s’instal·laran, al xalet amb piscina que s’ha comprat el Plex a la serra madrilenya? O a la unifamiliar de tres plantes que té l’Aitana en una de les millors urbanitzacions dels afores de la capital espanyola?
La família del Plex i l’Aitana, contentíssims amb la seva relació
La decisió d’anar a viure junts no l’han pres a la lleugera, pel que es veu, sinó que han arribat a la conclusió que és la millor manera de veure’s més sovint. Tots dos viatgen molt per feina i els facilitaria molt la vida que tinguessin la mateixa residència on tornar quan tornessin dels seus respectius compromisos arreu del món. Quan aterren a Madrid, pel que diuen, “no es volen separar” i aquesta seria la millor manera: “Somien de crear la seva llar pròpia”.
Que les famílies d’un i altre estiguin “encantades” amb aquesta relació ha ajudat, és clar, ja que troben que tot va d’allò més bé. Fa pocs dies, de fet, van veure la cantant internacional al poble natal del nòvio amb els sogres i la seva cunyada. També van acompanyar-la a la gala dels Grammy Latinos, així que la cosa va més que en serio.
Allà, de fet, la catalana va voler tenir unes paraules per al seu xicot: “Dedico el premi al Dani, que l’estimo amb tot el meu cor“. A ell l’hem sentit dir que l’estima molt i que “mai” no havia estat tan feliç en l’última entrevista que ha concedit, també. L’amor és a l’aire i sembla que aquesta relació no té una data de caducitat propera.