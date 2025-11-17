Plex, enamoradíssim de l’Aitana: “Mai no havia estat tan feliç”

Aitana i Plex formen una de les parelles més seguides i estimades del moment. Han passat pocs dies des de la declaració d’amor pública que li va fer la cantant als Latin Grammy, quan va dedicar-li el premi des de l’escenari amb un el següent missatge: “L’estimo amb tot el meu cor“. Ara, és el youtuber qui ha deixat anar més amor cap a ella. En el seu cas, des d’una entrevista a la revista GQ que no ha passat desapercebuda.
El noi només té 23 anys, però ja s’ha coronat com un dels creadors de contingut amb més seguidors. S’ha fet famós gràcies als vídeos que fa de les seves voltes al món. La que més s’ha viralitzat ha estat l’última, sobretot perquè les revistes del cor també n’han parlat per la seva relació amb Aitana precisament. Ara, el noi deixa clar que conèixer-la va ser “el més especial” d’aquest últim gran viatge: “La nostra primera cita va ser al Japó, la segona a la República Dominicana i, la tercera, a Nova York. Tot semblava una pel·lícula… ho vivíem de manera privada i, per a mi, va ser el més maco de tot el viatge sense cap mena de dubte“.
Cap dels dos no era de parlar gaire en públic sobre les seves parelles, però estan fent una excepció perquè consideren que no poden ocultar com d’enamorats i contents estan. Què diu sobre aquest intent de mantenir la seva història el més privat possible? “Trobar el límit entre què explicar i què no és la clau. Jo no tinc problema a explicar moltes coses de la meva vida, però quan tenen a veure amb altres persones soc el primer a posar una barrera. No tothom vol exposar-se tant i és totalment normal”.
La cantant ha reconegut, per la seva banda, que aquesta vegada “tot és diferent” perquè amb el Dani s’ha enamorat “de debò”. I és que el Plex i la catalana travessen un moment molt dolç, aquell típic de la primera fase de l’enamorament: “Sí, soc molt feliç amb l’Aitana. La veritat és que mai no he estat tan feliç i els meus amics ho saben“. En aquesta conversa, el youtuber reconeix que fins ara sempre ha estat “una mica bala perduda” en el terreny sentimental. Ara, en canvi, ha volgut centrar-se: “Estic molt content d’haver pogut trobar una persona com l’Aitana“.
Què més ha explicat Plex en aquesta entrevista tan personal?
Plex s’ha convertit en tot un fenomen dins del món youtuber i creu que, part del seu èxit, és que no hi ha “res” guionitzat en els seus vídeos: “El que veus en aquests vídeos és el que acaba sorgint quan estàs amb els teus amics ni més ni menys. El que passa, passa, i crec que s’ha aconseguit mostrar amb naturalitat el que volíem“.
La revista GQ s’ha posat en contacte amb dos especialistes que conclouen que el creixement del Plex ha estat tan ràpid perquè ha tingut una connexió amb l’audiència molt àmplia i diversa: “Ofereix contingut èpic, una narrativa autèntica i una estratègia de col·laboració intel·ligent“, asseguren.
Sobre el seu futur, Plex diu que ara mateix té “diversos camins oberts” perquè s’ha adonat que la vida passa “molt ràpidament” i està “una mica perdut”: “Començaré nous camins perquè està bé aturar-se, mirar enrere i veure cap a on vols anar”.