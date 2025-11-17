Plex, muy enamorado de Aitana: «Nunca había sido tan feliz»

Aitana y Plex forman una de las parejas más seguidas y queridas del momento. Han pasado pocos días desde la declaración de amor pública que le hizo la cantante en los Latin Grammy, cuando le dedicó el premio desde el escenario con el siguiente mensaje: «Lo amo con todo mi corazón«. Ahora, es el youtuber quien ha dejado caer más amor hacia ella. En su caso, desde una entrevista en la revista GQ que no ha pasado desapercibida.

El chico solo tiene 23 años, pero ya se ha coronado como uno de los creadores de contenido con más seguidores. Se ha hecho famoso gracias a los vídeos que hace de sus vueltas al mundo. La que más se ha viralizado ha sido la última, sobre todo porque las revistas del corazón también han hablado de ella por su relación con Aitana precisamente. Ahora, el chico deja claro que conocerla fue «lo más especial» de este último gran viaje: «Nuestra primera cita fue en Japón, la segunda en República Dominicana y, la tercera, en Nueva York. Todo parecía una película… lo vivíamos de manera privada y, para mí, fue lo más bonito de todo el viaje sin ninguna duda«.

Ninguno de los dos solía hablar mucho en público sobre sus parejas, pero están haciendo una excepción porque consideran que no pueden ocultar lo enamorados y felices que están. ¿Qué dice sobre este intento de mantener su historia lo más privada posible? «Encontrar el límite entre qué contar y qué no es la clave. Yo no tengo problema en contar muchas cosas de mi vida, pero cuando tienen que ver con otras personas soy el primero en poner una barrera. No todo el mundo quiere exponerse tanto y es totalmente normal».

Aitana y Plex se han ido de vacaciones a Bali |- Youtube

La cantante ha reconocido, por su parte, que esta vez «todo es diferente» porque con Dani se ha enamorado «de verdad». Y es que Plex y la catalana atraviesan un momento muy dulce, ese típico de la primera fase del enamoramiento: «Sí, soy muy feliz con Aitana. La verdad es que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben«. En esta conversación, el youtuber reconoce que hasta ahora siempre ha sido «un poco bala perdida» en el terreno sentimental. Ahora, en cambio, ha querido centrarse: «Estoy muy contento de haber podido encontrar a una persona como Aitana«.

¿Qué más ha explicado Plex en esta entrevista tan personal?

Plex se ha convertido en todo un fenómeno dentro del mundo youtuber y cree que, parte de su éxito, es que no hay «nada» guionizado en sus vídeos: «Lo que ves en estos vídeos es lo que acaba surgiendo cuando estás con tus amigos ni más ni menos. Lo que pasa, pasa, y creo que se ha conseguido mostrar con naturalidad lo que queríamos«.

La revista GQ se ha puesto en contacto con dos especialistas que concluyen que el crecimiento de Plex ha sido tan rápido porque ha tenido una conexión con la audiencia muy amplia y diversa: «Ofrece contenido épico, una narrativa auténtica y una estrategia de colaboración inteligente«, aseguran.

Plex protagoniza la última portada de GQ | Jesús Leonardo

Sobre su futuro, Plex dice que ahora mismo tiene «varios caminos abiertos» porque se ha dado cuenta de que la vida pasa «muy rápidamente» y está «un poco perdido»: «Comenzaré nuevos caminos porque está bien detenerse, mirar atrás y ver hacia dónde quieres ir».