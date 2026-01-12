Aitana y Plex se han convertido en una de las parejas más destacadas de 2025. La cantante catalana y el youtuber revolucionaron a sus fans tras confirmar su relación, posicionándolos como una de las relaciones más queridas del star-system español. Ahora que su historia de amor está más que consolidada e incluso se habló de que podrían dar un paso más e irse a vivir juntos, la hermana de Plex ha compartido algunas palabras sobre cómo es su relación con la cuñada y cómo descubrió que Plex salía con Aitana.

Los rumores de la relación entre Plex y Aitana surgieron de un día para otro después de verla en uno de los blogs que hizo el chico durante la serie de vídeos de la vuelta al mundo en Japón. La parada en este país fue más especial de lo que esperaban los fans porque el vídeo que hicieron durante esta ruta lo compartió con Aitana. Miradas cómplices, sonrisas e incluso verlos en la misma habitación del hotel desató una rueda de teorías que terminaría con la confirmación de la pareja. Meses después de hacerla pública y demostrar lo felices que están ambos, ha sido la hermana de Plex quien ha compartido unas confesiones de lo más inesperadas.

¿Qué ha dicho la hermana de Plex sobre su cuñada?

Ser consciente de que tu hermano mayor -que también es una persona famosa dentro del mundo del streaming- está saliendo con una de las cantantes más famosas del país debe ser un choque. Ana, la hermana pequeña de Plex, ha compartido unas palabras con la prensa para explicar cómo descubrió que salían juntos y cómo es su relación con la cuñada más famosa. Durante la alfombra roja de los Army Awards, una entrega de premios para creadores de contenido, Ana ha compartido unas palabras con la prensa y ha respondido a las preguntas de Europa Press sobre cómo descubrió que eran pareja. ¿Le dijo su hermano que eran más que amigos?

Resulta que la portadora de la noticia fue su madre. «Yo me enteré una mañana porque me dijo mi madre: ‘Ana, me ha dicho Dani que le gusta Aitana'», ha confesado de manera natural. Plex no le comentó nada a ella porque justamente estaba haciendo esta serie de blogs para la vuelta al mundo con sus amigos. «Más tarde, poco a poco, fui viendo el vídeo, pero me fui enterando por Javi Hoyos -un periodista especializado en temas del corazón y cotilleo-, pero después me lo explicó mi hermano, la presentó y todo genial, es una más en la familia», ha revelado.

Así es ser la cuñada de Aitana

Durante esta conversación con los medios que se encontraban en la alfombra roja de los premios, Ana también ha explicado cómo es la relación más íntima con la intérprete de Superestrella. «Es muy mona, muy buena persona, super cercana…», ha detallado la joven. Además, admite que «se preocupa mucho» por ella y que incluso se escriben mucho. «Con ella tengo mucha confianza, pero sí que es cierto que hay cosas que tampoco hablo con mi hermano y me cuesta hablarlo con personas que se han unido hace poco a mi vida», ha revelado la chica en una de sus primeras conversaciones sobre esta mediática pareja con los medios.

La exposición pública que ambos tienen también ha formado parte de la vida de Ana desde hace muchos años. Ser la hermana de Plex, quien se ha convertido en una figura pública y uno de los nombres más sonados del mundo de YouTube en España tiene algunos inconvenientes. «Al principio, cuando grababa con mi hermano, grababa contenido de niños, estaban mis amigos y no me decían nada porque también salían ellos«. Más tarde, la situación dio un giro, recibiendo incluso algunas burlas. «Se reían de mí por cosas que hacía mi hermano», ha explicado.

Ana, la hermana de Plex y Aitana compartiendo una fotografía | Instagram

Sea como sea, parece que Aitana ya forma parte de la familia y por las palabras de la chica, está muy integrada en las dinámicas familiares.