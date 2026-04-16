Aitana y Plex forman una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Siempre es noticia que la cantante catalana confirme una nueva historia de amor y, aún más, si rompe su habitual hermetismo para hablar abiertamente. Del youtuber ha hablado maravillas en los medios de comunicación, hasta el punto de decir que “nunca” había sido tan “feliz”. Después de las mediáticas y sonadas rupturas con Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra, ahora se ha empezado a rumorear que también podría haber roto con su actual pareja.
Ha pasado un año desde que confirmaron su relación, un amor con muy buenas palabras públicamente: “Estoy enamorada, sí, y eso no lo habéis oído nunca de mí” o “Este premio se lo quiero dedicar a Dani, a quien amo con todo mi corazón” son solo algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado y por qué se dice que han terminado? Todo parecía ir bien, pero en El tiempo justo han lanzado la bomba de que la pareja estaría “cerca de la ruptura”.
Aitana reacciona a los comentarios sobre una posible ruptura con Plex
La periodista Leticia Requejo decía que Aitana y Plex habrían tenido una conversación “significativa” en la que la cantante le habría pedido pasar más tiempo juntos. Él, sin embargo, estaría más centrado en el trabajo y sus viajes. Y, tras este titular escandaloso, el influencer Javi Hoyos aprovechaba para hablar con amigos de los famosos para saber si era verdad. A él le desmentían tajantemente desde su entorno, una información que ha terminado siendo más acertada.
Y es que, sin que nadie lo esperara, Aitana ha escrito un mensaje a través de su perfil en la plataforma X. En este comunicado, la artista asegura que todo es mentira y se muestra enfadada: “No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras”. No contenta con estas declaraciones tan contundentes e impropias de ella, prosigue: “Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor”. Pam. Queda claro que están muy felices y que parece que comerán anillos.
no me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras.— AITANA (@Aitanax) April 15, 2026
No queda claro de dónde han surgido estos rumores sobre ellos, pero Aitana se ha encargado de dejar fuera de toda duda que continúan juntos y muy enamorados. Una pareja cada vez más consolidada que sonríe y mira hacia el futuro.