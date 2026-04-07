Aitana y Rosalía han protagonizado un momento muy inesperado en el último concierto en Madrid de la de Sant Esteve de Ses Rovires. Los fans se quedaron con la boca abierta cuando vieron aparecer a Aitana en el escenario y, aún más, cuando las dos estrellas comenzaron a hablar sobre sus vidas personales. En una especie de confesionario, la exconcursante de Operación Triunfo llegó a aportar detalles desconocidos sobre la ruptura con Sebastián Yatra. La prensa rosa habló muchísimo de su relación, pero aún más de una separación sumamente mediática.
¿Qué ha añadido ahora? Por ejemplo, que los problemas entre ellos comenzaron cuando estaban a punto de celebrar el primer aniversario de pareja: «Allí está la prueba de fuego. Me dijo que, a partir del año, podía ser infiel. Pensé que mira, al menos era sincero. Pero ¿cómo puede ser? Tenía caducidad, él sabía que él mismo tiene caducidad«. «Ante eso, me di cuenta de que ya estaba… que teníamos que dejarlo porque no quiero que me sean infiel».
El confesionario completo de Aitana con Rosalía en el LUX TOUR de esta noche en Madrid.
¿Qué ha dicho Aitana en el confesionario con Rosalía?
Rompieron una temporada, pero la catalana terminó perdonándolo: «A veces, sin querer, vuelves a caer… Lo intentas y te dices a ti misma que hay que intentarlo». Esta segunda oportunidad tampoco funcionó y el cantante terminó reconociendo, en una entrevista, que el problema era que él se cansa de las relaciones monógamas: «Cuando lo escuché… Qué vergüenza«.
Que una expareja usara su nombre como herramienta de marketing no le hizo gracia, claro: «Me pidió perdón, pero no lo perdoné».
Los fans más curiosos de Aitana estarán muy contentos con este regalo de Rosalía, que ha dado alas a su compañera de profesión para que sacara a la luz más detalles de una relación que dio mucho que hablar. Ahora está muy tranquila y feliz en una nueva relación con Plex, el youtuber, con quien dice que realmente se ha enamorado gracias a sentirse muy cuidada. La cantante no ha tenido suerte con las anteriores historias de amor, pero confía en que esta sea la definitiva porque con él todo parece «muy fácil» y esta relación tiene «muy buena pinta». El tiempo dirá, pero de momento disfruta del buen momento sentimental tras un camino que ha sido bastante tormentoso.