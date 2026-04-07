Aitana i Rosalía han protagonitzat un moment molt inesperat a l’últim concert a Madri de la de Sant Esteve de Ses Rovires. Els fans s’han quedat amb la boca oberta quan han vist aparèixer l’Aitana a l’escenari i, encara més, quan les dues estrelles han començat a parlar sobre les seves vides personals. En una mena de confessionari, l’exconcusant d’Operación Triunfo ha arribat a aportar detalls desconeguts sobre la ruptura amb Sebastián Yatra. La premsa rosa va parlar moltíssim de la seva relació, però encara més d’una separació summament mediàtica.
Què ha afegit ara? Per exemple, que els problemes entre ells van començar quan estaven a punt de celebrar el primer aniversari de parella: “Allà està la prova de foc. Em va dir que, a partir de l’any, podia ser infidel. Vaig pensar que mira, almenys era sincer. Però com pot ser? Tenia caducitat, ell sabia que ell mateix té caducitat“. “‘Davant d’allò, vaig adonar-me que ja estava… que ho havíem de deixar perquè no vull que em siguin infidels”.
El confesionario completo de Aitana con Rosalía en el LUX TOUR de esta noche en Madrid. pic.twitter.com/13uTRXNlYa— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 3, 2026
Què ha dit Aitana en el confessionari amb Rosalía?
Van trencar una temporada, però la catalana va acabar perdonant-lo: “A vegades, sense voler, tornes a caure-hi… Ho intentes i et dius a tu mateixa que s’ha d’intentar”. Aquesta segona oportunitat tampoc no va funcionar i el cantant va acabar reconeixent, en una entrevista, que el problema era que ell es cansa de les relacions monògames: “Quan vaig sentir-ho… Quina vergonya“.
Que una exparella fes servir el seu nom com a eina de màrqueting no va fer-li gràcia, és clar: “Em va demanar perdó, però no li ho vaig perdonar”.
Els fans més tafaners d’Aitana estaran molt contents amb aquest regal de Rosalía, que ha donat ales a la seva companya de professió perquè tragués a la llum més detalls d’una relació que va fer parlar molt. Ara està molt tranquil·la i feliç en una nova relació amb Plex, el youtuber, amb qui diu que realment s’ha enamorat gràcies a sentir-se molt cuidada. La cantant no ha tingut sort amb les anteriors històries d’amor, però confia que aquesta sigui la definitiva perquè amb ell tot sembla “molt fàcil” i aquesta relació fa “molt bona pinta”. El temps dirà, però de moment gaudeix del bon moment sentimental després d’un camí que ha estat bastant tempestuós.