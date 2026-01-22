Aitana torna a convertir-se en part de l’actualitat social i del cor, i no és precisament per la seva música ni la relació sentimental que té amb el youtuber Plex. Que la parella viu el seu millor moment i que fins i tot es plantegen fer un pas més mudant-se junts, és una realitat, però l’entorn professional de la cantant catalana viu una situació de canvis. Dins el seu equip hi ha hagut moviments recents, com per exemple vam saber fa pocs dies que es quedava sense la seva mà dreta i assistenta personal. El motiu? La jove anomenada Valle començaria projectes propis fora de la seva feina amb la intèrpret de Superestrella. La notícia no ha passat desapercebuda, sobretot tenint en compte que aviat començarà la seva gira mundial per posar damunt l’escenari els temes de Cuarto Azul, el seu últim disc. Ara, però, han revelat qui serà la seva nova assistenta personal que a més a més ja ha treballat amb altres perfils famosos.
Qui serà la nova mà dreta d’Aitana? Filtren tots els detalls
La notícia de l’adeu de Valle, l’anterior mà dreta d’Aitana, no va passar desapercebut pels fans de l’artista. Una decisió que posava en dubte què podria haver passat, si havien tingut algun problema o si simplement es tractava d’una decisió empresarial. En tot cas, les informacions que va donar el portal digital Look eren molt clares: Valle emprendria “projectes propis” i es tractava d’una decisió “merament professional”. Ara, arriben nous detalls d’aquesta separació i de la persona que ocuparà el rol a partir d’ara. Valle ha estat una persona de confiança per a la catalana, més enllà de portar-li l’agenda i d’estar sempre atenta a tot el que necessiti. Segons publica Anna Gurguí a Divinity, la decisió “respon a una reorganització professional” tot just abans d’afrontar “una etapa de màxima projecció internacional”, i per fer-ho l’acompanyarà una persona que entén del tema.
Segons les informacions publicades per la periodista, la nova assistenta personal d’Aitana serà Nuria Carreras. A més a més, segueixen entre elles a les xarxes socials, un fet que indicaria aquest fitxatge. En el seu perfil d’Instagram es defineix a ella mateixa com a Production Department i Vip Coordinatory -Departament de producció i coordinadora de VIPS-. Segons les dades que ha aportat Gurguí, Nuria Carreras té experiència en el sector audiovisual internacional i també ha treballat com a “assistenta d’Ana de Armas a la pel·lícula Ballerina (2025). Tot i tenir un perfil més aviat discret a les xarxes socials amb poc més de 1400 seguidors, sumar-se a l’equip d’Aitana pot ser un repte molt potent per posar dins el currículum.
Una renovació de l’equip
Com dèiem, no ha estat l’únic moviment dins l’equip de la catalana. Afegir un “equip cada cop més especialitzat” ja és tota una declaració d’intencions, malgrat que hagi de dir adeu a una de les seves persones de confiança que l’ha acompanyat des del principi de la seva carrera. En tot aquest moviment tampoc ha passat desapercebuda la sortida de Nuria Andreu fa uns mesos, qui havia estat la seva mànager després del comiat d’Olga Palma, que també és cosina d’Aitana. En el documental de l’artista a Netflix, Metamorfosis, se les havia vist molt unides, però la decisió de prescindir dels seus serveis va arribar poc abans de l’estrena del projecte. Una notícia que Andreu va rebre “de forma sobtada” i que fins i tot va fer saltar les alarmes pels rumors d’una discussió entre l’exmànager i el pare de l’artista com a detonant del comiat. Ara per ara i si fem cas de les informacions que han sortit a la llum, Aitana comença a tancar els canvis dins el seu equip per posar-se a punt per a la gran gira internacional que l’espera.