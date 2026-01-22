Aitana vuelve a ser parte de la actualidad social y del corazón, y no precisamente por su música ni la relación sentimental que tiene con el youtuber Plex. Que la pareja vive su mejor momento y que incluso se plantean dar un paso más mudándose juntos, es una realidad, pero el entorno profesional de la cantante catalana vive una situación de cambios. Dentro de su equipo ha habido movimientos recientes, como por ejemplo supimos hace pocos días que se quedaba sin su mano derecha y asistente personal. ¿El motivo? La joven llamada Valle comenzaría proyectos propios fuera de su trabajo con la intérprete de Superestrella. La noticia no ha pasado desapercibida, sobre todo teniendo en cuenta que pronto comenzará su gira mundial para poner en el escenario los temas de Cuarto Azul, su último disco. Ahora, sin embargo, han revelado quién será su nueva asistente personal que además ya ha trabajado con otros perfiles famosos.

¿Quién será la nueva mano derecha de Aitana? Filtran todos los detalles

La noticia del adiós de Valle, la anterior mano derecha de Aitana, no pasó desapercibida para los fans de la artista. Una decisión que ponía en duda qué podría haber pasado, si habían tenido algún problema o si simplemente se trataba de una decisión empresarial. En todo caso, las informaciones que dio el portal digital Look eran muy claras: Valle emprendería «proyectos propios» y se trataba de una decisión «meramente profesional». Ahora, llegan nuevos detalles de esta separación y de la persona que ocupará el rol a partir de ahora. Valle ha sido una persona de confianza para la catalana, más allá de llevarle la agenda y de estar siempre atenta a todo lo que necesite. Según publica Anna Gurguí en Divinity, la decisión «responde a una reorganización profesional» justo antes de enfrentar «una etapa de máxima proyección internacional», y para hacerlo la acompañará una persona que entiende del tema.

Filtren qui serà la nova assistenta personal d’Aitana | Europa Press

Según las informaciones publicadas por la periodista, la nueva asistente personal de Aitana será Nuria Carreras. Además, se siguen entre ellas en las redes sociales, un hecho que indicaría este fichaje. En su perfil de Instagram se define a sí misma como Production Department y Vip Coordinatory -Departamento de producción y coordinadora de VIPS-. Según los datos que ha aportado Gurguí, Nuria Carreras tiene experiencia en el sector audiovisual internacional y también ha trabajado como «asistente de Ana de Armas en la película Ballerina (2025). A pesar de tener un perfil más bien discreto en las redes sociales con poco más de 1400 seguidores, unirse al equipo de Aitana puede ser un reto muy potente para añadir en el currículum.

Una renovación del equipo

Como decíamos, no ha sido el único movimiento dentro del equipo de la catalana. Agregar un «equipo cada vez más especializado» ya es toda una declaración de intenciones, a pesar de que tenga que decir adiós a una de sus personas de confianza que la ha acompañado desde el principio de su carrera. En todo este movimiento tampoco ha pasado desapercibida la salida de Nuria Andreu hace unos meses, quien había sido su mánager después del adiós de Olga Palma, que también es prima de Aitana. En el documental de la artista en Netflix, Metamorfosis, se las había visto muy unidas, pero la decisión de prescindir de sus servicios llegó poco antes del estreno del proyecto. Una noticia que Andreu recibió «de forma repentina» y que incluso hizo saltar las alarmas por los rumores de una discusión entre la exmánager y el padre de la artista como detonante del adiós. Por ahora y si hacemos caso de las informaciones que han salido a la luz, Aitana comienza a cerrar los cambios dentro de su equipo para ponerse a punto para la gran gira internacional que le espera.