Los tatuadores están más que encantados con la tendencia que iniciaron algunas famosas, cuando decidieron que estaría de moda hacerse un montón de tatuajes pequeños y minimalistas. Muchas de ellas han caído en una trampa, a pesar de que mucha gente te recomienda no hacerlo, que es hacerse algún diseño inspirado en tu pareja del momento. Es el caso de Aitana, Laura Escanes o Rosalía, por ejemplo, que ahora habrían decidido eliminar aquella referencia al pasado de su piel.

La estrella de Operación Triunfo, la cantante de Sant Climent de Llobregat, ha sido la última en acudir a un centro de eliminación de tattos de Madrid. Así lo han mostrado sus trabajadoras, en una foto que han publicado en Instagram: «Hoy hemos tenido una visita muy especial en nuestro centro de eliminación de tatuajes. Gracias, Aitana, por confiar en nosotros. Si estás pensando en eliminar un tatuaje, nosotros trabajamos con tecnología láser avanzada y un equipo especializado».

No han enseñado fotos del antes y el después, así que no podemos saber de qué dibujo estamos hablando, pero los fans han iniciado un debate intenso en la publicación para especular cuál podría ser. La gran mayoría cree que podría ser la ‘M’ que se había hecho cuando salía con Miguel Bernardeau, una relación que quedó en el pasado y que quiere borrar de su piel. “¿Qué tatuaje se estará quitando?”, “Mi imperio romano ahora es esto”, “¿Cuál se está eliminando, por favor?”, “Seguro que es el de la M” o “Me alegro, se había hecho demasiados tatuajes el año pasado” son algunos de los comentarios que pueden leerse en el post.

Rosalía también se habría borrado el tatuaje de su ex

Eso respecto a Aitana, pero también Rosalía se ha acabado arrepintiendo de haberse escrito el nombre de su ex. En su caso, la exitosa cantante tenía el nombre de «Raul» -por Rauw Alejandro– debajo de uno de los pechos. Ahora que está haciendo el LUX Tour, los fans se han dado cuenta de que donde estaba escrito ahora se ve una mancha borrosa… así que, seguramente, está en pleno proceso de eliminación de lo que queda de tinta.

¿Y Laura Escanes? Ella llegó a tatuarse la firma de Risto Mejide en el trasero y también el título del artículo que escribió sobre ella, Mía. Dos decisiones románticas, en su momento, de las que se ha acabado arrepintiendo porque se ha sometido a varias sesiones de láser para eliminar la primera, una idea que solo podía parecer bien a una joven un poco inconsciente, y para adaptar la segunda de Mía a Miami.

Ya no hay rastro del nombre de su ex debajo del pecho de Rosalía | Instagram

Acabo de enterarme que Laura Escanes tiene tatuada la firma de Risto Mejide en el culo. Ay, señor… pic.twitter.com/cUYeteFRN4 — #PorQuéTT (@xqTTs) September 27, 2022

Ellas son solo tres ejemplos de famosas que acaban sintiendo arrepentimientos de unos símbolos que debían ser para siempre, pero que terminan dejando en el pasado.