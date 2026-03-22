Els tatuadors estan més que encantats amb la tendència que han van iniciar algunes famoses, quan van decidir que estaria de moda fer-se un munt de tatuatges petitons i minimalistes. Molts d’elles han caigut en una trampa, malgrat que molta gent et recomana no fer-ho, que és fer-se algun disseny inspirat en la teva parella del moment. És el cas de l’Aitana, la Laura Escanes o de la Rosalía, per exemple, que ara haurien decidit eliminar aquella referència al passat de la seva pell.
L’estrella d’Operación Triunfo, la cantant de Sant Climent de Llobregat, ha estat l’última a acudir a un centre d’eliminació de tattos de Madrid. Així ho han mostrat les seves treballadores, en una foto que han publicat a Instagram: “Avui hem tingut una visita molt especial en el nostre centre d’eliminació de tatuatges. Gràcies, Aitana, per confiar en nosaltres. Si estàs pensant en eliminar un tatuatge, nosaltres treballem amb tecnologia làser avançada i un equip especialitzat”.
No han ensenyat fotos de l’abans i el després, així que no podem saber de quin dibuix estem parlant, però els fans han engegat un debat intens a la publicació per especular quin podria ser. La gran majoria creuen que podria ser la ‘M’ que s’havia fet quan sortia amb Miguel Bernardeau, una relació que va quedar en el passat i que vol esborrar de la seva pell. “Quin tatuatge s’estarà traient?”, “El meu imperi romà ara és això”, “Quin s’està eliminant, si us plau?”, “Segur que es el de la M” o “Me n’alegro, s’havia fet massa tatuatges l’any enrere” són alguns dels comentaris que poden llegir-se al post.
Rosalía també s’hauria esborrat el tatuatge del seu ex
Això pel que fa a Aitana, però també Rosalía s’ha acabat penedint d’haver-se escrit el nom del seu ex. En el seu cas, l’exitosa cantant tenia el nom de “Raul” -per Rauw Alejandro– a sota d’un dels pits. Ara que està fent el LUX Tour, els fans s’han adonat que allà on era escrit ara es veu una taca borrosa… així que, segurament, es troba en ple procés d’eliminació del que queda de tinta.
I Laura Escanes? Ella va arribar a tatuar-se la signatura de Risto Mejide al cul i també el títol de l’article que va escriure sobre ella, Mía. Dues decisions romàntiques, en el seu moment, de les que s’ha acabat penedint perquè s’ha sotmès a diverses sessions de làser per eliminar la primera, una idea que només podia semblar bé a una joveneta una mica inconscient, i per adaptar la segona de Mía a Miami.
Elles són només tres exemples de famoses que acaben sentint penediments d’uns símbols que havien de ser per sempre, però que acaben deixant en el passat.