Laura Escanes ha connectat, i molt, en l’entrevista que li ha fet Silvia Abril en el seu programa nou a la 2Cat. Se les ha vist còmodes, fent jocs de paraules -potser forçats- amb els cognoms de la influencer i també sincerant-se sobre alguns episodis de les seves vides privades. La part que més ha cridat l’atenció té a veure amb una coincidència entre elles, que totes dues siguin filles de pares separats. Sobre aquest tema han parlat àmpliament i s’han acabat adonant que van viure aquella experiència de maneres molt diferents. Mentre que la dona d’Andreu Buenafuente va lluitar per donar ales a la mare i convèncer-la de deixar el pare, la Laura Escanes va patir molt la ruptura dels pares: “Em feia vergonya“.
“Els meus pares es van separar quan jo estava a l’institut, quan tindria 12 o 13 anys i, en aquell moment, va ser un drama”, engegava. En aquell moment, dels 25 alumnes de classe només dues tenien els pares separats mentre que ara, a classe de la seva filla, els divorciats són una tercera part: “Jo ho vaig viure com una vergonya i ara ho penso i m’adono que és millor que se separin si estan malament, però va ser un drama pera mi i ho recordo com un moment intens“.
La Laura Escanes va patir perquè es veia al mig mentre intentava consolar a un i, després, a l’altre: “El problema és que, sense voler, acabes empatitzant més amb un que amb l’altre. Per als fills és complicada aquesta gestió”. I, en el seu cas, s’afegia la necessitat de protecció que sentia envers el seu germà petit, de quatre anys menys: “Quan vaig ser mare, vaig entendre que al final ho fem el millor que podem i sabem”. “Jo pensava que, com que els meus pares s’havien separat, que a mi això no em passaria… I he après la lliçó“, ha deixat anar. Inconscientment, creu que va ajudar-la la seva experiència de filla separada per evitar que la seva filla visqués mals rotllos, per exemple.
Què ha explicat sobre la seva filla en aquesta entrevista, la Laura Escanes?
En aquesta entrevista, Laura Escanes ha parlat sobre la petita Roma. La filla que té amb Risto Mejide té només 6 anys, però ja han de lluitar contra el seu desig de tenir mòbil: “Intentem vigilar, tant jo com el seu pare, perquè jo em noto que en soc addicta i, moltes vegades, el deixo perquè sinó ella acabarà fent el mateix. I em fa molta por perquè jo marco els meus límits a casa i ella sap les normes, però em fa por pensar en el futur amb ella i les amigues adolescents“.
La influencer va començar a ser famosa a les xarxes socials amb només 19 anys, però ja tenia perfils abans. Li recomanaria a la seva filla que fes el mateix? “Jo em sento orgullosa de com he fet les coses i com he anat gestionant tot, però ara que sé els perills doncs em fa por i no sé com gestionar-ho. Tant de bo la Roma no vulgui ser el que jo soc, que surti rebotada amb que jo soc pesada gravant-me tota l’estona i que vulgui ser una cosa totalment diferent“.
I no és que renegui de ser creadora de contingut, però ara que està des de dins veu els perills de la sobreexposició: “És un error estar pensant en les conseqüències que tindràel vídeo que publiquis o el titular que n’escriuran, ja que dependre d’aquesta por és perillós perquè fa que perdis la teva essència i et converteixis en un personatge”. Ella va començar sent “molt espontania”, ja que li era “absolutament igual” tot; peròa ara ho pensa tot més: “Em sap greu, però m’he de de protegir, he de protegir la meva família i la meva filla. Hi ha un espai que he de protegir i no em puc mostrar al 100%. Ens encanta treballar amb això, coneixes gent increïble i vas a llocs on no creies que hi aniries. Però també hi ha una part dolenta, amb tota aquesta exposició que a vegades pesa“.
Silvia Abril ha volgut saber com és Laura Escanes a casa, el seu espai segur: “Mira, et puc dir que soc molt casolana i que m’encanta quedar-me a casa veient sèries i amb la manta. Suposo que té a veure amb la meva feina, que em força a encadenar un acte i una reunió amb gent rere una altra”. Sobre el seu caràcter, ha reconegut que és “molt intensa” i “molt patidora“.
Això sí, també és d’aquelles llançades que tira endavant quan li proposen alguna cosa: “M’agrada dir que sí i no quedar-me amb les ganes de fer les coses… Soc impulsiva, soc Àries“. I, davant d’això, la presentadora s’hi ha sumat: “Oh, jo també! Mai no miro si hi ha aigua a la piscina, m’hi llanço directament”.