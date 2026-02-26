Laura Escanes va ser una de les millors concursants d’El Desafío en l’edició del 2023, quan va arribar a la final després de superar-se a si mateixa a cadascuna de les proves físiques que li imposaven. La quarta gala, per exemple, la va guanyar amb una apnea increïble de 3 minuts i 40 segons. Doncs bé, els fans del concurs la tornaran a veure aquest divendres en una reaparició estel·lar que vindrà acompanyada de risc.
La influencer barcelonina ha publicat una sèrie de stories en el seu perfil d’Instagram que la mostren preparant-se per a aquesta nova aventura, quan tornarà al plató del programa d’Antena 3 per fer una performance secreta de la que no ha volgut revelar detalls. Això sí, deu ser alguna cosa de molta exigència física perquè ha compartit una imatge en què se li veu la cama plena de blaus. Laura Escanes ha lamentat que alguns diguin que el programa és una ximpleria: “La ximpleria en qüestió”, ha dit amb una ironia que impacta tenint en compte l’estat de la seva cama.
La creadora de contingut i presentadora de La Travessa de TV3 ha mostrat la imatge del camerino que han preparat per a ella i també el cartell que han instal·lat a plató per advertir que hi ha una zona on no poden pujar ni seure perquè, en cas de fer-ho, hi ha “risc de mort”: “Gairebé res”, ha dit ella tot insistint en aquesta perillositat. Serà en l’emissió d’aquest divendres quan descobrim què ens ha preparat.
Laura Escanes i Joan Verdú, amb ganes de casar-se?
Tot això pel que fa a la pròxima aparició televisiva de Laura Escanes, però què ha dit en l’últim acte públic al que ha acudit? El periodista Pedro Jota Fernández ha aprofitat l’oportunitat per preguntar-li com van les coses amb l’esquiador Joan Verdú ara que han celebrat el seu primer any de relació. Volen passar per l’altar aviat? Està “molt feliç i contenta”, ja que estarien “gaudint” molt i “cuidant-se” entre ells: “Aprenem l’un de l’altre i ens donem suport”. No li ha agradat que li preguntin si vol casar-se amb ell: “Ai, de debò, quines preguntes… Ara mateix no em veig casant-me amb ell, ara mateix no“.
Fa poc que estan junts i ella ve de patir un divorci, així que en part és lògic que respongui això. Ara bé, no ha descartat tornar a donar el sí, vull en un futur: “Sí que m’agradaria, d’aquí a un temps, però ara mateix no”. El que té claríssim és que no tornaria a fer una gran boda multitudinària com la que va tenir amb Risto Mejide: “Seria molt íntima, això seguríssim. La Laura Escanes de la primera boda ja no existeix, en realitat. Hem anat creixent i evolucionant“, ha dit sobre si mateixa.