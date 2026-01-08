Laura Escanes fa pública la seva llista de propòsits i tothom opina el mateix

Laura Escanes s’ha marcat uns objectius per a l’Any Nou que ha volgut compartir perquè considera que pot ajudar-la a complir-los el fet d’haver-los fet públics. La influencer, que fa un munt d’esport, vol continuar per aquest camí i arribar a exercitar-se quatre vegades a la setmana amb entrenaments de força, natació o caminar més. Ara que tot el seu entorn va en bicicleta amb freqüència, per exemple, ella també s’hi ha sumat. El problema és que encara no s’atreveix a sortir sola, un altre dels objectius per al 2026: “Tinc una bici boníssima, caríssima i superbona, però encara em fa pànic sortir a fer-ho sola i vull que això canviï“.
En un vídeo molt esperat que ha publicat al seu canal de Youtube, la barcelonina també deixa clar que té previst fer un viatge ella sola perquè li va agradar molt l’experiència de fa un parell d’anys quan va passar quatre dies a Boston. Temps de qualitat, en general, que també vol tenir amb la seva filla. En tenir la custòdia compartida, només conviu amb ella dues setmanes al mes. Per això, vol ser més conscient de tenir plans de qualitat: “Vull pensar un pla diferent amb la filla per passar més temps de qualitat i és un esforç que vull fer, ja que són records per a ella i per a mi“.
Una Laura Escanes conscienciada de tenir millors hàbits, també, ja que es proposa aconseguir beure dos litres d’aigua cada dia i anar a dormir aviat: “A tot tardar, vull ser al llit a les 22:30 hores perquè tinc comprovat que, si ho faig així, l’endemà tinc molta més energia i no estic tan rebentada”. Entre altres idees? La de voler “connectar més” amb la natura, començar un altre negoci i estar més pendent de la família a la qual no té tan a prop. Finalment, destaca voler fer neteja de roba que no es posa i de maquillatge que no fa servir: “Un cop al mes, organitzaré un sorteig entre vosaltres perquè ho aprofiteu”.
Una clatellada de Laura Escanes cap a María Pombo en la llista de propòsits d’Any Nou?
A la llista que ha compartit a Instagram, Laura Escanes ha col·locat en primera posició les ganes que té de poder dir que ha llegit, com a mínim, un llibre al mes. La lectura és un hàbit que vol fomentar i, en aquest titular, molts malpensats hi han vist una clatellada cap a María Pombo. L’altra influencer, que ha estat mare del tercer fill aquesta mateixa setmana, va dir en el seu moment que no veia massa important llegir i que ella no ho feia mai. Ara, la seva companya de professió diu tot el contrari i molts creuen que això podria ser una picada d’ullet cap a ella amb molt mala llet. De fet, la llista s’ha viralitzat i tothom ha opinat el mateix… cosa que ha provocat que la mateixa Laura Escanes reaccionés.
La Laura Escanes ho ha negat, és clar, ja que ha insistit que aquest objectiu de llegir més ja el tenia d’altres anys i que no ho ha tret a la llum com a crítica cap a la María… simplement, que és un propòsit reciclat perquè els altres anys no l’ha complert. Sigui com sigui, aquest exercici de transparència permet que els seus seguidors puguin estar atents per veure si realment compleix amb tot el que s’ha proposat.