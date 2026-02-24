Laura Escanes delecta els seus seguidors amb un munt de confessions de la seva vida privada, sempre, una sinceritat que els encanta perquè els permet conèixer una faceta seva que els famosos no acostumen a compartir. En aquesta última ocasió, la influencer catalana ha acudit al pòdcast de La moderna del Pueblo i, aquí, ha tret a la llum quins han estat alguns dels pitjors moments que ha viscut en parella. Ha estat amb el típci narcisista? Sí. I ha muntat pollastre a una exparella per la seva actitud? També. Analitzem tot el que ha dit en aquesta intervenció tan completa i farcida de detalls personals.
Un dels moments més sorprenents ha arribat quan la presentadora li ha preguntat si ha tingut mai una relació amb un noi d’aquells que s’estimen molt a si mateix. Doncs sí, la Laura Escanes ha reconegut que té “molta experiència” amb narcisistes. En el seu cas, va experimentar una època complicada amb un d’ells perquè va acabar creient-se el seu discurs: “Arriba un moment en què, pels seus actes, t’arribes a creure que ets una merda de debò i que ho fas tot malament. Potser no t’ho diu directament així, però fa que t’ho pensis i que et culpis a tu mateixa de tots els problemes que hi ha a la relació”.
La Laura Escanes, per exemple, ho va experimentar en primera persona quan va dir a la seva parella que li havien ofert treballar a televisió per primer cop i, aquest, va treure-li la idea del cap encara que sabia perfectament que li feia il·lusió: “Era una bona oportuntiat i m’esperava que m’aniria a fer-ho, però t’acabes creient el seu discurs quan et diu que no et beneficiarà i que t’ho diu per ajudar-te”. El temps li donaria la raó a ella, veient els bons resultats que té com a presentadora de La Travessa a 3Cat, però aquesta parella en qüestió li hauria fet creure en aquell moment que no ho faria bé: “Dubtes de tu mateixa i creus que té raó, que no funcionarà”. El problema de sortir amb un narcisita? Que cedeixes i penses que, realment, el que has de fer és estar en un segon pla: “Creus que ell sap molt i el primer que penses és que li he de fer cas, així que et fas una mica petita“.
Laura Escanes confessa que ha viscut relacions tòxiques
Laura Escanes està orgullosa d’estar vivint una relació sana, ara mateix, ja que abans n’havia tingut de molt tòxiques. En el seu cas, diu que ha tingut xicots que ho han fet tot complicat però ella també ha tingut un passat fosc: “Jo he arribat a muntar pollastres molt intensos i encara tinc coses de tòxica“. A què es refereix? Per exemple, a què li faci ràbia veure que la seva parella posa molts likes a la mateixa noia: “Em molesta perquè crec que, si ho fas, és perquè vols alguna cosa“.
Com ha aconseguit tenir una relació sana amb el monitor d’esquí amb qui surt? Bàsicament, creu que el millor consell és que has de parlar bé i amb respecte a l’altra persona: “No la menyspreïs ni facis de menys el que fa. Has de valorar tot el que fa i estar d’igual a igual, no pensar que tu sempre tens la raó o que ets millor“.
Ella sempre ha estat la part de la parela que ha cedit més, el que no vol que torni a passar: “Has de tenir clar que en una relació hi ha moments on hauràs de cedir tu i, en altres, haurà de fer-ho ell. Jo he hagut de treballar-ho molt perquè, pel meu caràcter, m’adapto molt als altres i hi ha hagut vegades en les quals m’he adonat que he cedit massa, que m’he passat“.
Una red flag en un noi? Veure que amb tu es comporta d’una manera i, davant dels amics, d’una altra totalment diferent: “El que em fa ràbia és quan veus que la teva parella és una persona completament diferent quan età amb tu que quan està amb els seus amics. En algun moment m’ha passat, que amb mi és superbo i molt tendre i després no et diu cap cosa maca davant dels amics perquè només vol aparentar amb ell“.
En una relació, té clar que has de ser tu “al 100%” i que l’altre no pot pretendre dominar-te: “A mi em diu que em comporti en públic i t’asseguro que em trec les tetes”. Una entrevista que mostra una Laura Escanes amb les idees molt clares gràcies a les experiències prèvies que no han estat del tot bones.