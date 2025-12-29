Laura Escanes i Miki Núñez són la parella escollida un any més per presentar les campanades de TV3 des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Amb les fonts de Montjuïc de fons, el cantant i la influencer seran els encarregats d’acompanyar els milers de catalans i catalanes que acomiadaran amb ells el 2025 per encetar un any 2026 ple de reptes i pàgines per escriure. Queden poques hores per veure aquest tàndem que funciona molt bé davant la pantalla i que per tercer any consecutiu volen ajudar els espectadors de la televisió pública catalana en el compte enrere més esperat. Serà aquest 31 de desembre quan els podrem veure en un espectacle on no faltaran els looks especials, actuacions musicals i molta pirotècnia, però abans, s’han sotmès al test definitiu per saber quant es coneixen entre ells. Fa anys que treballen junts, però realment saben tantes coses l’un de l’altre com es pensen?
El test definitiu de Miki Núñez i Laura Escanes: es coneixen realment entre ells?
Des del perfil de 3Cat els han sotmès a unes quantes preguntes en un test que ha demostrat la seva bona sintonia però també una mica desconeixement. Tots dos tenien papers a les mans i un bolígraf per respondre preguntes sobre l’altre, i els primers errors han arribat des del principi. La primera pregunta ha estat quin dia és l’aniversari de la Laura, i el Miki no en tenia ni idea. “No me’n recordo, t’ho prometo“, s’ha disculpat ell. “Ves-te’n a cagar”, ha respost ella rient. El seu aniversari és el 30 d’abril, però el cantant ha buscat la manera de respondre. “El dia que va néixer, trenta anys més tard”.
La segona pregunta ha estat per saber quins eren els dibuixos animats preferits del Miki. Ella ha posat Detectiu Conan, una resposta correcta perquè entra dins la llista dels preferits del presentador de Zenit. I parlant de cantants, quin és el preferit de la creadora de contingut? Ha tornat a fallar perquè, tot i que la Laura ha dubtat a l’hora d’escriure, la resposta correcta era Rihanna, no Adele. “Miki ets un desastre”, ha dit rient.
Gossos, crush i karaoke
Les preguntes també han tractat temes personals, com poden ser les mascotes del Miki. Són un element indispensable de les xarxes socials del cantant de Terrassa, però sembla que hi ha hagut poc quòrum. “Amb això m’has perdut, que ho sàpigues”, ha dit ell. Ara bé, després de donar-li un parell de pistes ho ha encertat: Blu i Babel. La següent pregunta ha estat pel crush de la Laura. El Miki s’ha posat a ell mateix per fer la broma, i ella ha escrit l’actor Timothée Chalamet. En un cas hipotètic que anessin a un karaoke, quin tema triaria per cantar Miki Núñez? Les respostes no poden ser més diferents: ell ha triat Dos hombres y un destino i ella algun tema de Txarango “100%“. “És cert perquè soc molt fan de Txarango”, ha admès. Després han volgut saber què volia fer la influencer quan fos gran. Ella ha donat quatre opcions de les moltes que tenia: presentadora, peixatera, model i cantant. El Miki, però, ha triat Guàrdia Civil, un altre error.
També hi havia espai per a preguntes més simples com pot ser el segon cognom del Miki. Després de dir per quina lletra comença, ha recordat que és “Pozo”. La pròxima pregunta era complicada: quants tatuatges té la presentadora de La travessa. Després de contar-los en directe ha donat una xifra aproximada de “27”. Una altra de les preguntes ha estat com es deia el grup musical que tenia el cantant, una resposta “impossible” de saber si no s’hagués copiat la resposta: “Altercat”.
Hi ha hagut temps per al safareig i per preguntar a la Laura si es tornaria a casar. Ella ha dit que si, per tant, podria arribar una futura boda amb Joan Verdú els pròxims anys? Sobre tenir fills, el Miki ha admès que sí que en vol tenir i l’última pregunta ha estat relacionada amb les campanades. Qui dels dos està més il·lusionat per tornar a presentar-les? La Laura s’ha dit a ella mateixa i el Miki ha escrit que és la Laura perquè “les ha de presentar amb ell”. Sigui com sigui, el test ha demostrat la bona relació que tenen tot i fallar algunes respostes. Ara, però, caldrà esperar unes hores més per descobrir les sorpreses que tenen preparades per a les campanades de TV3 aquest 2025.