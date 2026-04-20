Miki Núñez i Sara Roy van començar a sortir junts fa més de sis anys, però no ha estat fins ara que han donat detalls concrets dels seus inicis i de la seva història d’amor. Els fans estaran ben contents quan els sentin a l’entrevista que han concedit a L’eclipsi, el programa de Roger Escapa a 3Cat. Enamorats, còmplices i sincers; la conversa ha donat molt de si. De com es van conèixer hi ha dues versions: la de la Sara, n’és l’ensucrada: “La meva família és del Pallars i sempre anem a les festes majors d’aquells pobles. Vaig anar amb les meves amigues al concert d’un grup que tenia un vocalista que cantava molt bé i era molt guapo, el Miki, i de sobte vaig adonar-me que m’estava mirant“.
En aquell moment, ell estava fent els càstings per a OT i no era famós, mentre que ella sí que tenia popularitat perquè cantava a Macedònia: “La nostra banda la formàvem els mateixos amics, tots nois, des dels 12 anys, i recordo que dèiem que ens agradaria tocar amb elles algun dia. I recordo estar al concert i, de cop, veure-la amb una dessuadora grisa. Li vaig dir al guitarrista que estava la Sara”, explica el de Terrassa.
Aquella nit, el Miki va veure que la Sara començava a seguir-lo a Instagram. Ell tenia parella, però, així que tot va quedar en una mirada i prou. Encara trigarien molt en començar a parlar, quan ell va sortir d’OT uns mesos després: “No sé per què, vaig voler comprovar si l’Amanda Seyfried em seguia… i si la Sara també ho feia. Va ser llavors quan vaig veure que m’havia comentat un story dient que era guai una cançó”. El Miki va intentar lligar amb ella i la va convidar a quedar per “compondre” junts. Aquest no era el seu objectiu, però ella va interpretar-ho al peu de la lletra i van quedar a casa seva amb la mare present: “Aquesta no era el tipus de composició que volia fer“, ha reconegut ell entre riures.
Ha fet gràcia que el cantant reconegués que el seu primer t’estimo va arribar molt aviat, “potser la primera o la segona nit que van passar junts”. La Sara va respondre un “gràcies” que a ell encara li fa mal: “Recordo estar l’endemà molt rallat demanant-li perdó per si havia anat massa ràpid i ella dient-me que no passava res i que moltes gràcies”. Sis anys després, segueixen junts: “I ara li dic moltes vegades t’estimo“, s’ha justificat ella.
Com ha viscut Sara Roy els rumors de flirteig de Miki Núñez i Laura Escanes?
Molts saben que el Miki surt amb la Sara Roy, però això no ha impedit que es faci un shippeo molt gran amb Laura Escanes. Els fans han deixat clar que els encantaria que sortissin junts i, de fet, han fet grossos alguns gestos entre ells que creuen que demostren que hi ha química entre ells. Que TV3 els hagi convertit en parella de les campanades i que ells siguin tan bons amics no ajuda, és clar. I ara, preguntats sobre el tema, el Miki reconeix que han entrat al joc: “Vam jugar a alimentar la bola entre tots perquè és divertit. La Laura i jo ens portem molt bé i no hi ha res impostat, de fet crec que faríem bona parella de debò“.
Davant de la magnitud dels comentaris, confessa que va sentir-se malament i va proposar-li a la seva parella si volia que publiquéssim una foto junts per demostrar que continuaven junts. Ella va tenir clar que no calia: “Jo soc una persona zero gelosa i tinc 100% clar el que tinc amb ell. Sí que recordo rebre una quantitat de missatges immensa preguntant-me si estava bé i jo sense entendre fins que vaig veure que els estan shippejant. Ho vam portar molt bé, per això, no hem de donar explicacions”.
La parella torna a demostrar que ells són senzills i que els agraden els plans senzills. I, en aquest sentit, quan expliquen quina ha estat la seva millor nit: “Ens van convidar a una gala molt llarga i vam acabar marxant abans d’hora. Estàvem una mica atabalats, no ens havien donat menjar i estàvem morts de gana, no ens havien pogut posar a una zona més apartada i la gent no feia més que demanar-nos fotos…”. Quan portaven tres hores de gala, van marxar d’allà i van anar al McAuto, vestits de gala, a menjar unes hamburgueses: “Ens vam muntar la nostra festa al cotxe i va ser molt divertit, d’allà va sortir una cançó del Miki. Nosaltres som molt bàsics i molt senzills, la nostra millor nit podria ser mirar un 30 minuts al sofà“.
D’entre la resta de coses que han confessat, per exemple, que són molt diferents pel que fa a la neteja. Mentre que el Miki Núñez és molt polit i perfeccionista, ella és més desendreçada i això genera algun conflicte. Com qualsevol parella, han tingut alts i baixos i ho han gestionat amb una teràpia conjunta que recomanen. Ara es troben en un dels seus millors moments: “No m’havia passat mai pensar que l’enamorament encara pot anar a més. Perquè no només som parella, també som companys de vida en absolutament tot“, diuen.
En el joc final, el Miki ha hagut de respondre a una pregunta que ja li havien fet amb anterioritat. Preferiria no tornar a cantar mai més o no tornar a cantar mai més en català? Té clara la resposta, que continua sent la mateixa que en aquella ocasió que va provocar que estigués rebent insults durant 15 dies: “El català és la meva llengua materna, la que sento meva, no deixaria de cantar en català mai. En una època de la meva vida no he pogut cantar tot el català que podia i ara sí que puc, així que m’agradaria centrar molt la meva carrera en el català“.