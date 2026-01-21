3Cat comença el compte enrere per a l’estrena d’Eufòria. Una quarta edició que arriba després d’una aturada temporada que en paraules dels responsables del talent show català, els ha permès “agafar embranzida i permetre una nova fornada de talents“. 17 concursants iniciaran la seva etapa dins el concurs musical de TV3, encara amb dues veus per decidir que l’audiència haurà de triar durant la primera gala que s’emetrà aquest 23 de gener al vespre. Una renovació completa, amb propostes com l’Espai Eufòria i moltíssimes novetats entre les quals destaca l’arribada de nous membres del jurat i un equip de coach amb moltes ganes d’ajudar els joves artistes.
Una renovació 360 graus, però que mantindrà l’essència i l’ànima del que és Eufòria, amb un creixement que ja es trasllada en els canvis del plató, com els nous grafismes, o una sintonia renovada per a la quarta temporada i creada per Triquell, exconcursant del format. Un fenomen en tota regla que continua confiant en un tàndem de presentadors que formen part del segell i la marca Eufòria. Parlem de Marta Torné i Miki Núñez, conductors de les gales d’Eufòria per quarta vegada que emprenen aquest repte “amb moltíssimes ganes” després de gairebé dos anys de pausa, ha explicat el cantant i exconcursant d’Operación Triunfo 2017.
Miki Núñez continua ampliant el seu currículum com a presentador de TV3
Durant la presentació amb els mitjans de la nova temporada d’Eufòria, Miki Núñez ha explicat com encara aquesta quarta edició, un any més fent tàndem amb Marta Torné. Hi ha moltes ganes de posar-se davant la càmera, però que ha canviat enguany? “Crec que tots veníem no amb por, però sí que fa cert respecte tornar a Eufòria després de descansar tant de temps”, explica l’artista de Terrassa.
Després de gravar el pilot del primer programa, on ja s’han pogut sentir les veus dels concursants en acció i que prometen que serà una primera gala potent, el presentador ha admès que els artistes que s’han seleccionat enguany “són molt bons”. “Vaig al·lucinar l’altre dia amb el pilot perquè pensava: estan nerviosos, però estan a l’altura”. Tot i la renovació que acompanya la nova temporada del talent show musical en català, Núñez ha expressat sentir-se “molt content perquè Eufòria continua sent Eufòria“. Els canvis no han alterat la seva essència, una de les màximes dels responsables del format. Que es pugui mantenir el boca a boca que genera l’emissió del programa. “Que les famílies a la casa ho vulguin posar a la tele, que la gent en parli al carrer, que els nens i les nenes parlin a l’hora del pati d’Eufòria… A sobre, que s’afegeixi tot aquest contingut digital diari és fantàstic”.
La seva visió dels concursants
Després de passar per un càsting exhaustiu i sentir moltíssimes veus, només hi haurà 16 bitllets oficials per als concursants. Serà durant la primera gala d’aquest divendres que descobrirem qui dels dos artistes que estan en dubte aconseguirà la cobdiciada última plaça. “Són molt reals, aquesta normalitat i que siguin tan orgànics agradarà molt a casa”, ha explicat el cantant.
Però com afronta aquest nou repte professional Miki Núñez? S’ha consolidat com un dels presentadors de formats d’entreteniment de TV3. Més enllà d’Eufòria, els teleespectadors l’han vist guanyar confiança com a únic presentador de Zenit i al costat de Laura Escanes per a les campanades de la cadena pública catalana. Una quarta edició que arriba després d’un temps de reflexió que afronta “amb nervis i responsabilitat”, ha explicat en una conversa amb El Món. “Hem d’agafar Eufòria sabent que el programa funciona, però que no podem oferir-los el mateix a la gent de casa”, reflexiona el cantant. “La televisió avança, cada vegada és més 360, més digital, llavors el que volem ara mateix no és ser líders en audiència i prou, volem ser líders en tot“.
En aquest projecte, Miki Núñez continuarà un any més treballant mà a mà amb Marta Torné, amb qui té “moltíssimes ganes de tornar a passar els dies”. L’artista ve de presentar la segona edició de Zenit, un concurs musical de generacions on ha presentat tot sol el projecte. “Ara torno a Eufòria i som la Marta i jo. Ella té un paper molt important, més present a la tele i jo potser estic més entre bastidors o amb el públic. He de tornar a trobar el meu lloc que amb la Marta és molt fàcil perquè és meravellosa”, comenta. Tot i considerar-ho una “responsabilitat molt gran”, a ell li agrada “estar acompanyat sempre que pugui”.
Els canvis de la nova temporada
3Cat ha renovat completament un dels seus projectes estrella amb una proposta d’edició plena de novetats. En el cas dels presentadors, els canvis no es trobaran directament en els rols dins el programa, sinó que es tracta d’una maquinària molt més gran. “Eufòria com a tal funciona molt bé, si tu li canvies a la gent les coses, hi ha vegades que és com que no acaben. La gent vol que torni a Eufòria, pots afegir-hi coses, però que la base i l’essència siguin la mateixa”, expressa a aquest diari l’intèrpret d’Escriurem. Hi ha moltes ganes de saber quines sorpreses han preparat i la resposta de l’audiència davant aquests canvis que prometen molta emoció i eufòria.