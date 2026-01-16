TV3 escalfa motors per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria. El concurs musical de la televisió catalana arriba el pròxim 23 de gener amb la primera gala, però serà aquest divendres quan podrem conèixer qui són els concursants després de l’emissió del càsting final. Han estat molts mesos de feina, de sentir veus i preparar un dels retorns més esperats per als teleespectadors. Les novetats han anat arribant amb comptagotes, desgranant els secrets de la que ja serà la quarta temporada d’un format que atrapa i que esperen que faci molt bona audiència.
Després de descobrir qui seran els membres del jurat enguany, amb Alfred García com a repetidor i la incorporació de Mama Dousha i Queralt Lahoz, ara ja podem saber qui forma l’equip de coach, experts en la matèria que ajudaran els concursants en diverses disciplines.
Qui són els ‘coach’ de la quarta edició d’Eufòria’?
Eufòria confia un any més en Clara Luna com a professora de veu i assessora musical. És cantant, compositora i ja coneix el departament de veu del programa. A més a més, ha publicat vuit discs i s’ha format al Conservatori de Barcelona i a l’Escola Superior del Taller de Músics, on ha estat professora.
Com era d’esperar, el compositor Jordi Cubino continuarà un any més com a productor musical i també tornarem a veure el Dani Anglès, però amb el rol de director de l’espai Eufòria. Un dels grans canvis, com dèiem, és que Dani Anglès deixarà de ser el director artístic perquè aquesta temporada ocuparà aquest rol Enric Cambray. L’actor, director i productor s’ha llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona i en el seu currículum hi ha obres com Hamlet.01, El Petit Príncep o Les dones sàvies.
Quines novetats arriben aquesta temporada?
Eufòria aposta pels canvis i les novetats i enguany Júlia Bonjoch s’incorpora com a nova coach d’interpretació, ocupant el lloc d’Alfons Nieto. L’actriu catalana va estrenar-se com a presentadora la temporada anterior al costat d’Àngel Llàcer amb Soc i seré. Ha compartit escenari també amb Manu Guix i Llàcer a la mítica obra El Petit Príncep, és actriu de doblatge i també sap tocar diversos instruments com el piano, la guitarra o el violoncel. Tot un perfil 360 que ajudarà els artistes.
Pel que fa a l’equip de ball també hi ha novetats. Enric Sanjuan pren el relleu de Natàlia Palomares com a coreògraf d’Eufòria. El jove coreògraf ha treballat com a ballarí en altres projectes com Tu cara me suena o dins l’equip de ball de Lola Índigo.
Sigui com sigui, sembla que ja està tot a punt per a l’estrena de la quarta edició d’Eufòria, un dels formats més esperats pels teleespectadors de TV3.