Manu Guix i la seva història d’amor amb una periodista de Catalunya Ràdio

Manu Guix forma part de la família de professors d’Operación Triunfo des dels seus inicis, un dels veterans que s’ha guanyat més estima dels fans del concurs televisiu. Convertit en el director musical del format, aquest músic veterà compagina la feina amb un munt de projectes que l’han convertit en un dels personatges més influents del mercat català. L’hem vist a altres programes de la petita pantalla, a musicals, concerts, a la ràdio… Ha fet bons amics en la professió i això l’ha ajudat a no parar quiet ni un moment.
Ara bé, els seguidors més tafaners també volen saber si la seva vida personal és tan plena com la professional. Doncs els agradarà saber que sí, ja que fa set anys que està casat amb una periodista de Catalunya Ràdio. Al costat de Marta Cristià, han format una família amb un nen de deu anys i una nena de vuit als qui intenten mantenir allunyats dels focus per mantenir la seva intimitat.
Qui és la dona de Manu Guix?
I qui és ella? Periodista i membre de l’equip dels serveis informatius de l’emissora pública, ha treballat a El matí de Catalunya Ràdio, el Catalunya Nit i a l’APM? de TV3. No han explicat com van conèixer-se, però sí que han confessat que la seva història d’amor va començar a la Seu d’Urgell fa ara dotze anys. Ell sempre ha estat molt discret pel que fa a la seva intimitat, ja que no és d’aquests famosos als qui els agrada parlar-ne públicament o vendre exclusives al respecte.
De fet, vam saber que s’havia casat perquè ell mateix va compartir una foto dels anells a través del seu perfil d’Instagram. No hem vist mai fotografies d’ells vestits de nuvis, no van dir on havia tingut lloc la cerimònia ni quins convidats els havien acompanyat. Només va intuir-se que havia estat una boda íntima, molt fidel al seu estil.
Si podem conèixer alguna cosa de la seva vida familiar és, precisament, gràcies als petits tastets que deixa anar en les seves xarxes socials. Allà l’hem vist publicar fotos amb altres parelles de famosos com la formada per Noemí Galera i Arnau Vilà, dos dels seus millors amics. A més a més, els veiem units al cantant Nil Moliner -a qui titllen del seu nebot- o a Ana Guerra i Víctor Elías. Amb tot, s’obre una petita finestra a la intimitat d’un dels professors més mediàtics d’OT.