El passat juliol de 2024, TV3 estrenava la sèrie Vintage, una sèrie plena d’humor, reflexions i dos homes al voltant dels 60 que afronten les modernitats del món actual. Protagonitzada per l’Abel Folk i el Lluís Villanueva sota els papers del Paco i el Genís, tornen a la televisió pública catalana amb una segona temporada carregada d’humor i un fitxatge que donarà molt joc. Les relacions sexoafectives, els canvis generacionals, la feina o les situacions quotidianes del dia a dia formen part d’aquest producte que arriba a TV3 el pròxim 13 d’octubre.
Com serà la segona temporada?
El Paco i el Genís continuaran estant acompanyants per la Pie (Carme Pla) i la Xusa (Diana Gómez), i sumaran al repartiment una de les actrius i còmiques catalanes més reconegudes de la televisió. Sílvia Abril interpretarà el paper de Rita, una dona que donarà molt joc i que promet emocions fortes, sobretot per a un dels seus protagonistes.
Però com serà la segona temporada de Vintage? Els protagonistes continuaran afrontant els seus dilemes personals però amb una mirada generacional ampliada. D’una banda, el negoci d’importació de licor del Paco i la Xusa va molt bé i, per tant, han decidit que és un bon moment per obrir fronteres i ampliar les importacions. Això, però, no agrada gens al Paco, que haurà de treballar en un coworking de l’empresa de la Xusa, un espai ple de joves molt moderns amb idees que aparentment semblen molt diferents de les que tenen els protagonistes. Com s’ho faran per entendre’s amb ells? Aquí, però, el Paco trobarà una dona que l’ajudarà a superar aquest canvi i amb qui connectarà ben bé des de l’instant. A través dels vuit capítols de la temporada es podrà veure com evoluciona la relació i atenció, perquè s’esperen moments molt divertits.
Per la seva banda, el Genís i la Pie han decidit establir una sèrie de límits, no conviure perquè és insostenible, però queden per practicar sexe i passar-s’ho bé sense compromís. Ara bé, un accident els portarà a compartir sostre de nou, a més a més de trobar-se amb els canvis del seu fill, a qui ben bé no reconeixeran. És el noi qui ha canviat o són ells que ara el veuen d’una altra manera?
Les dades d’audiència de la primera temporada
La primera temporada de Vintage va rebre una molt bona acollida per part dels espectadors de TV3. La primera emissió va registrar un 18,4% de share i 609.000 teleespectadors d’audiència acumulada, convertint-lo en l’emissió més vista del prime time a set punts de la següent opció. També hi va haver molt seguiment a través de la plataforma. En total, va arribar durant tota la temporada a un milió d’espectadors i va acumular més de 870.000 reproduccions a la plataforma 3Cat. Ara per ara, caldrà esperar fins al pròxim dilluns 13 d’octubre, moment en què s’emetran els dos primers capítols a TV3 a partir de les 22:05.