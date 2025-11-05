Vintage s’ha guanyat un espai a dins del cor dels teleespectadors de TV3, especialment aquells més boomers que han rigut i s’han deixat fer una mica de teràpia televisiva. L’èxit que ha aconseguit ha estat aclaparador, una ficció dirigida especialment al públic adult que ha estat líder cada dilluns i que ha assolit xifres molt bones fins i tot amb competència ferotge al davant. Aquesta setmana, l’Abel Folk i el Lluís Villanueva s’han acomiadat de l’audiència amb els dos capítols finals de la temporada que han registrat uns números excel·lents: un 14,8% i un 17,4% de share respectivament.
També a les xarxes socials han rebut un bon feedback, ja que la immensa majoria dels tuits que s’han escrit tenen com a objectiu elogiar la idea d’aquesta sèrie. L’han aplaudit perquè consideren que és “emotiva”, “autèntica” i amb “molt talent local”. La gent ha rigut, ha plorat i ha demanat una tercera temporada que els mostri com continua la història de la Rita i el Paco. Els actors i actrius que hi han participat deuen estar molt agraïts, és clar, i s’han prestat a dir la seva en un vídeo que ha publicat la cadena en el seu perfil d’Instagram. Aquí, els protagonistes han confessat què s’emporten d’uns personatges als qui s’han estimat molt i que els han acompanyat aquests últims mesos.
Els protagonistes de Vintage aplaudeixen tot el que han après dels seus personatges
La Silvia Abril ha dit que de la Rita es queda amb la seva “llibertat”: “Jo vull ser igual de lliure que la Rita, a la seva edat“. I l’Abel Folk? Ell aplaudeix que la sèrie li hagi fet veure que està envoltat d’homes amb problemes per adaptar-se a la nova realitat: “El Paco m’ha fet descobrir que estic envoltat de Pacos perquè hi ha molta gent que em pregunta si m’he inspirat en el seu pare, en el seu amic, en el seu germà… Jo tinc Pacos al meu voltant i he descobert que també tinc una part de Paco que, de vegades, l’hem d’anar tapant. Paco, estigues quiet“.
El Lluís Villanueva, que interpreta el Genís, considera que aquest personatge ha estat molt bo per a ell: “Jo m’emporto la seva capacitat de lluita i d’intentar adaptar-se a les coses perquè és important fer-ho… però és difícil“. I la Diana Gómez? L’actriu, que en aquesta sèrie de 3Cat es posa a la pell de la Xusa, es queda amb la seva capacitat de parlar “de tu a tu” amb aquesta generació de boomers: “Perquè moltes vegades ens fem petites davant d’ells i no, els podem dir les coses a la cara i explicar-los les coses tal com són i tal com les creiem“, diu. La Carme Pla, per la seva banda, considera que, de la temporada que ha tingut el seu personatge, es quedaria amb “la resiliència”, “la capacitat de tirar endavant, de renovar-se, de no conformar-se i de lluitar per allò que vol”.
Unes declaracions que aprofiten per demanar als teleespectadors que s’enganxin a la segona temporada de la sèrie, si encara no ho han fet. Ara, tots els capítols d’aquesta segona temporada ja estan disponibles a través de la plataforma 3Cat.