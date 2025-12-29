Bones notícies per a 3Cat, que lidera el 2025 i encadena el setzè any consecutiu amb TV3 al capdavant del rànquing de cadenes més vistes. En el balanç que han publicat sobre aquests últims 12 mesos, s’observa un creixement a l’alça perquè la cadena ha obtingut la millor quota en cinc anys i també han assolit el nombre més d’alt d’oients de la història de Catalunya Ràdio amb 680.000 persones diàriament. La plataforma digital ha arribat als 240 milions de reproduccions, tot xifres rècord a les quals també se suma la millor dada de reproduccions de vídeo a les xarxes socials.
La quota de pantalla que ha registrat TV3, de mitjana, ha estat del 14,2%. Això suposa un augment de mig punt respecte a l’any anterior i la millor des de fa cinc anys. Que estiguin a cinc punts de distància de la segona opció demostra que continuen sent referents i amb contundència, això queda clar. Si ens fixem en els números del prime time, de la franja horària de més consum televisiu, aquí també triomfen amb un 15,4% de mitjana. I durant el dia, es queden amb un 14,8% que també és gairebé mig punt superior a l’anterior.
Com a grup, el 3Cat ha obtingut un 17,9% que suposa sis dècimes més que l’any passat. No feien tan bona audiència des del 2019, de la mateixa manera que el nou canal 3CatInfo també registra un 1,6% que millora la xifra que van tenir el 2020 quan es consumia moltíssima informació a televisió. La plataforma digital, com dèiem, ha demostrat haver estat una bona decisió perquè ja s’ha consolidat com la tercera més escollida pels catalans gràcies a rècords com el del març, quan es van obtenir 23,5 milions de reproduccions.
La ficció fa líder 3Cat al llarg del 2025
3Cat ha estrenat ficcions molt bones al llarg d’aquest any, una aposta que ha tingut bon resultat si ens fixem en les audiències que els ha fet obtenir. S’han repartit els programes nous entre la televisió lineal i la plataforma, així que tenen bones notícies a un ecosistema i a un altre. La casa nostra, que ha retornat el format de la sitcom, ha fet el millor dia d’estrena amb 76.000 reproduccions. Ho ha petat, clarament, de la mateixa manera que la sèrie boomer Vintage també ha obtingut molt bona repercussió. Només amb aquestes dues, s’han superat l’1,5 milions de reproduccions. I no podem obviar l’èxit de La casa en flames, una coproducció de 3Cat que ha estat la més vista de l’any a televisió i també a la plataforma.
Aquest 2025, hem de tornar a destacar les bones audiències de Com si fos ahir. Ja no és novetat, però encara sorprèn que continuï triomfant tant i tant la sèrie dels migdies. De fet, han aconseguit créixer un 3% respecte a l’any passat que ja feia uns resultats increïbles. Un altre dels èxits de l’any? Tot l’univers de Bola de drac, que acumula més de 15 milions de reproduccions a la plataforma. L’anime agrada i la prova és el retorn de Dr. Slump, que ha superat les 480.000 reproduccions en menys d’un mes.
Si parlem d’entreteniment pròpiament dit, cal destacar la bona estrena que ha fet la tercera edició de La Travessa de Laura Escanes amb 1,3 milions de reproduccions. També ha agradat, i molt, Vinagreta o la nova temporada de Joc de cartes que obté la millor dada històrica anual. Crims, per la seva banda, revalida l’èxit de les temporades anteriors i se situa com un dels productes líders a la ràdio, a televisió i a la plataforma.
L’entorn del Super3 ha registrat el seu millor any en reproduccions des de l’estrena, amb més de 27,5 milions i un creixement de prop del 15% respecte a l’any passat. Titó lidera el rànquing, aquí, de la mateixa manera que també té molts fans La patrulla peluda i Eufòria Dance Kids.
3Cat continua sent referent en esports i en informatius
En aquest resum del 2025, 3Cat aprofita per posar-se la medalla de referent en informació i esports. I tenen tota la raó, ja que les xifres avalen que els teleespectadors catalans els escullen a ells per informar-se i per veure futbol. Les tres edicions dels telenotícies mantenen el lideratge i assoleixen un 25% de quota, tres dècimes més que el 2024, així com també són els programes més vistos de l’any de l’entorn digital. Els Matins obté un 17,5% de quota, la millor des del 2020, i una mitjana de 76.000 dispositius únics connectats al mes.
El 30 Minuts i el Sense ficció han registrat al voltant de dos milions de reproduccions digitals, fins al punt que els reportatges del primer programa han assolit la millor dada històrica en aquest àmbit. Infiltrats ha estat el més vist de l’any i també de la història d’aquest format amb més de 370.000 reproduccions acumulades.
I, en esports, la cadena ha reforçat la seva aposta perquè han emès molt més que futbol. Més d’un milió d’espectadors han connectat durant el 2025 amb el bàsquet els diumenges el matí, i tant la cursa de MotoGP com la d’F1 a Montmeló superen les xifres de l’edició del 2024, amb un 23,2% de quota i un 19,9% respectivament. Els partits de futbol més vistos de l’any han estat la final de la Copa del Rei Barça-Madrid, amb un 35,6% de quota. Altres partits que han destacat són la final de la Champions femenina Arsenal- Barça, amb un 40,2% de quota i més d’un milió d’audiència acumulada. Un bon any per a l’univers 3Cat, que confia continuar per aquest camí d’èxit durant el 2026.