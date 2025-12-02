La creació de la plataforma 3Cat ha estat, segurament, el gran repte del Consell de Govern actual de la CCMA. Dos anys després de la seva estrena, des de la cadena han volgut fer balanç dels resultats que ha obtingut en una trobada amb periodistes que han aprofitat per posar-se la medalla perquè les xifres avalen que ha estat una molt bona idea. El canvi de paradigma els havia fet desconnectar d’un públic estratègic i, gràcies a la plataforma, els han recuperat majoritàriament. El titular és molt representatiu perquè, ara mateix, el 43% dels usuaris de la plataforma són menors de 45 anys.
La presidenta Rosa Romà tenia clar que s’havia de modificar l’estratègia perquè el canvi de consum era evident i havien d’apropar-se al públic més jove que els havia abandonat, tornar a captivar aquesta franja d’edat que havia fugit cap a les plataformes de contingut digital. Hi havia poca oferta rellevant en català, a la competència, i ara consideren que han complert l’objectiu de convertir 3Cat en la principal plataforma de l’entorn digital en la nostra llengua: “Hem complert el repte de crear un catàleg alternatiu amb èxit i amb audiència mitjana molt bona. Ens hem convertit en la tercera plataforma més escollida pels catalans amb el 28,9% per darrere de gegants com Netflix i Prime Video”.
El desgast de la televisió lineal l’havien de reinvertir amb una plataforma de continguts que els fes passar de ser una televisió generalista a una gran factoria de continguts multifinestra que oferís un contingut adequat a cada tipus de públic des d’on el volien consumir. I s’estan apropant a aquest resultat: “Començarem el 2026 amb més de 100 milions d’hores de reproducció”, han aplaudit. La plataforma ha assolit xifres d’èxit com la connexió d’un milió de dispositius únics setmanals de mitjana, prop de 500 milions de reproduccions i compta amb 357.000 hores de contingut en català.
3Cat lluita contra el descens de consum en la televisió lineal
El descens de consum de televisió lineal és molt accentuat en tots els targets, però especialment en els més joves. Si fins fa res hi havia una mitjana de 234 minuts de televisió per ciutadà i dia, ara ha baixat a 141 en els adults. En xifres de tant per cent, podem destacar que les persones de 35 a 44 anys han reduït el seu consum en un 75%, una xifra molt descriptiva.
TV3 segueix sent líder d’audiència i, de fet, ha crescut mig punt de share en l’últim any. La cosa és que el consum de la televisió convencional ha baixat molt, sobretot en menors de 45 anys, i la cadena no podia permetre’s que els abandonés una part de la població tan rellevant. Aquest és un patró generalitzat que havien de combatre i ho han aconseguit tal com demostren les xifres rècord que els reafirmen que la plataforma funciona en aquest sentit. 7 de cada 10 teleespectadors de TV3 tenen més de 55 anys, mentre que pràcticament 1 de cada dos usuaris de la plataforma tenen menys de 45 anys. Necessitaven aquesta finestra complementària i creuen que van per bon camí.
3Cat defensa el fitxatge d’influencers com a presentadors
Per una altra banda, Cristian Trepat, el cap de l’àrea de contingut i programació i cultura a 3Cat, ha defensat un tema que ha aixecat polseguera en aquests dos anys de plataforma. Van rebre per totes bandes quan va saber-se que havien fitxat influencers com la Laura Escanes, famosa per crear contingut en castellà, per fer-la presentadora d’un reality d’aventures anomenat La Travessa. Doncs ha triomfat i els ha permès obtenir xifres de consum rècord, tal com han destacat avui.
Com és que van fer el pas de contractar-los? Tenien l’objectiu, com a grup mediàtic públic, de crear un star-sytem català de creadors de continguts nous. Ara bé, eren conscients que no podien desaprofitar la tirada que tenen les estrelles d’Instagram com poden ser Dulceida o Gerard Romero que també tindran dos programes propis nous l’any 2026: “No podíem renunciar a influencers amb una gran base de seguidors que ja estaven en el mercat. Ells tenen una comunitat tan gran amb milions de seguidors que consumeixen el seu contingut i, per tant, arrosseguen públics massius. Si els portàvem a produir continguts nostres, podien fer que els seus seguidors ens coneguessin”. Des del seu punt de vista, poden estar “orgullosos” d’haver aconseguit que facin el català quan abans no ho feien perquè això “prestigia el català” i el converteix “en una opció guanyadora”.
Necessitaven connectar amb el públic més jove i no podien posar al capdavant els presentadors clàssics de TV3 perquè hi havia un decalatge en l’ecosistema de cares, que funcionaven en públics més adults. Per connectar amb millenials i la generació Z necessitaven parlar com ells i això ho fan els seus influencers: “Hem creat una base nova de creadors de continguts i també hem fitxat creadors de contingut famosos per experimentar amb ells i aprofitar-los per arribar a públics als que no estàvem arribant”. Un exemple, l’acompanyament que han fet a Juliana Canet i Peyu, que començaven a destacar fa anys, o la incorporació a les seves finestres de creadors emergents com Cèlia Espanya i Can Putades.
La plataforma 3Cat arrossega perfils d’edat més jove
Si amb la creació de la plataforma digital buscaven apropar-se als targets més joves, les xifres de consum demostren que aquest perfil d’edat s’ha reconciliat amb ells. Alguns exemples que han mostrat, en aquest sentit, el de La casa nostra. La recuperació del format canònic de la sitcom ha agradat als més joves, com sospitaven, ja que va ser conceptualitzada des de la seva creació amb uns patrons focalitzats a triomfar entre ells. Ha obtingut més d’1,5 milions de reproduccions, amb un consum important entre públic més jove perquè el 43% dels usuaris són menors de 44 anys. A La Travessa, per exemple, el 25% de públic es troba entre els 25 i els 34 anys. Un altre? L’emissió dels capítols antics de Plats bruts, que acumulen més de 6 milions de reproduccions amb un públic majoritari del 46% en gent de menys de 45 anys.
La recuperació de Bola de drac, per exemple, és un exemple més que ha permès generar gairebé els 18 milions de reproduccions d’aquest univers. Els perfils d’edat, estan clarament dibuixats en aquest cas: “Era evident que explotaria el factor de nostàlgia dels millenials que van ser consumidors d’aquesta sèrie el seu dia. Aquest públic l’ha recuperat amb els seus fills petits, veiem, perquè el consum familiar es trasllada al 35-44 anys amb el 37% de públic”. Els menors de 45 anys arriben al 57% dels seus teleespectadors, tot un èxit. Amb tot, una plataforma que agrada i que s’ha convertit en un aparador més dins d’una competència ferotge.