TV3 ha estrenat a la plataforma 3Cat, aquest dimecres, la sèrie revelació de la temporada. La casa nostra és la sitcom que necessitava la cadena pública, un format de comèdia breu, pocs escenaris i personatges arquetípics que no feien des de feia més de 16 anys. I, com molts havien pronosticat, la ficció de Dani de la Orden ha estat rebuda amb un èxit espectacular si fem cas als missatges que han escrit els primers teleespectadors que s’hi han enganxat.
Aquí podem gaudir d’un to que beu de moltes comèdies anteriors similars, però amb un estil propi, picades d’ullet a les preocupacions actuals i el català més col·loquial que sempre agrada. Fàcil de connectar-hi des del primer moment, la idea és bona i pot tenir un recorregut molt llarg. Aquesta sèrie coral està protagonitzada per una parella d’amics, el personatge romàntic del Marc Rius i el desastrós de l’Adrian Grösser, que comparteixen pis i també aventures. Amb la Betsy Túrnez i la Paula Malia formaran un quartet molt dispar i esbojarrat, al que se sumaran els pares del protagonista interpretats per la Llum Barrera i l’Albert Ribalta.
Normalment, amb els productes de la plataforma digital esperen una mica a aportar xifres perquè requereix més temps perquè el producte s’estabilitzi. Ara bé, fonts de dins de la cadena ens confirmen que, efectivament, el primer dia amb els capítols disponibles ha estat molt bo. El feedback bo que podem llegir a X (l’antic Twitter) és un reflex del que va passar, doncs.
Què diuen els teleespectadors de La casa nostra de 3Cat?
Ruptures amoroses, històries d’amor inesperades, baralles, crítica social… Aquesta és una sèrie fresca per no pensar i fer uns riures, un objectiu que han aconseguit els seus directors si llegim què diu la gent públicament. L’opinió és unànime: “Després de 3 capítols, he de dir que La casa nostra ha sigut una agradable sorpresa. Ganes de continuar veient-la” o “Portem dos capítols i està sent una agradable sorpresa. Té ritme, els personatges són divertits (tot i que potser un pèl massa arquetípics) i, el més important, fa riure!“. Aquest són dos missatges similars que resumeix el que ha pensat la majoria de gent, els qui han vist algun dels catorze episodis que han publicat d’una tacada a la plataforma.
D’altres afegeixen que és una ficció “molt divertida“, “espontània” i “amb un bon repartiment“. A molts els ha recordat a sitcoms tan mítiques com Plats Bruts o Jet lag, però també a d’altres més internacionals com How I met your mother. El tuit més contundent? “Catalunya necessitava això. La casa nostra és el moment“. N’hi ha hagut als qui no els ha fet el pes, és clar, però realment aquestes opinions contràries han quedat relegades a una minoria.
Crítiques a 3Cat per no emetre La casa nostra a TV3
Una altra cosa en la que està d’acord pràcticament tothom és que la cadena no ha estat encertada amb la decisió d’estrenar aquesta sèrie a la plataforma 3Cat en comptes de fer-ho a través de TV3. Des de la cadena consideren que aquest era un producte de consum ràpid que els permet potenciar les visualitzacions a través de la plataforma digital, però aquest argument no convenç.
“Crec que és un error relegar-la a l’app enlloc d’estrenar-la directament en prime time a la televisió”, “Em sembla una patinada que TV3 no l’emeti en prime time“, “Qui fa la programació de TV3? En comptes d’estrenar La casa nostra en prime time, amb la que t’has deixat la pasta, emets un reportatge de com es va fer i la penges a la plataforma 3Cat. I emets una pel·lícula francesa!”, lamenten molts usuaris.
De moment, tothom qui vulgui pot riure amb aquesta sèrie de capítols curts que està disponible a la plataforma. El més habitual és que acabin passant-la també a través de la televisió lineal, però potser ja serà tard perquè els interessats ja l’hauran gaudit a la carta. El temps dirà.