Aquesta setmana el ple del Parlament debatrà una moció de Junts per Catalunya que, entre altres coses, qüestiona el canvi de marques impulsat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). És a dir, 3Cat i 3CatInfo, uns noms que els treballadors volen sotmetre a consulta. Concretament, la moció del principal grup de l’oposició insta la cambra a manifestar “la preocupació per la insistència de la CCMA a substituir les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació per una única marca anomenada 3Cat”. Davant el debat imminent, que se celebrarà dijous a partir de les 16 hores, fonts del 3Cat recorden que el desplegament de marques que s’està fent a la Corporació beu de l’acord que van signar Junts, ERC i el PSC l’any 2022. En aquest sentit, recorden que el document signat pels tres grups parlamentaris contemplava la necessitat de tenir “una visió integrada de la producció i explotació dels continguts que garanteixin les missions de servei públic dels mitjans de la CCMA, tant en el camp informatiu com en el divulgatiu i d’entreteniment”. “Una aposta que integri tots els suports amb una visió transmèdia i multiplataforma”, resumia el document.
Així mateix, segons recorden les mateixes fonts, els tres grups parlamentaris van defensar aleshores que els diferents serveis de la redacció de continguts informatius d’actualitat de TV3 i Catalunya Ràdio “han de confluir en una sola estructura organitzativa per millorar en eficiència”. “De camí a la convergència i els multiformats, ja no té cap sentit mantenir estructures separades”, exposaven, i deixaven clar que aquesta confluència “comportarà necessàriament la integració dels mitjans i pensar en clau digital, sent el contingut audiovisual el centre del projecte de la CCMA”. Finalment, van proposar que la CCMA evolucioni el posicionament i arquitectura digital de la seva plataforma actual de continguts (TV3 a la carta) i impulsi la construcció d’una plataforma OTT en què tinguin cabuda tots els continguts audiovisuals en català, tant els propis de la CCMA o sobre els quals tingui drets. Una petició que és ja una realitat amb la plataforma 3Cat.
Una comissió de control extraordinària
A banda de la preocupació per les marques, Junts per Catalunya demanarà a la cambra catalana que insti l’executiu de Salvador Illa a assegurar que el mandat del Contracte Programa amb la CCMA “compleixi els objectius fixats pel que fa a la promoció de la llengua, la qualitat dels continguts i la pluralitat”. A banda d’aquestes dues peticions, la formació de Carles Puigdemont reclamarà la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que compti amb la presència de tots els membres del Consell de Govern, per “debatre la situació creada per les decisions preses per la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
Junts: “TV3 és la punta de l’iceberg de l’estratègia de desnacionalització del PSC”
Aquesta moció arriba després que en el ple anterior al debat de política general, Junts per Catalunya fixés la seva posició sobre la situació dels mitjans públics. De fet, el president del grup parlamentari, Albert Batet, va defensar que “TV3, Catalunya Ràdio, el 3/24, Catalunya Informació” són “marques sòlides” i “pilars fonamentals de la construcció nacional de la Catalunya contemporània, eines clau per a la preservació de la nostra identitat nacional i de la nostra llengua”. Així mateix, en la sessió de control al Govern, va denunciar que TV3 és la “punta de l’iceberg” de l’estratègia de “desnacionalització” del PSC. Per a Junts, s’han travessat “totes les línies vermelles”, i veuen en risc el model de mitjans públics.
La moció que es debatrà aquest dijous és el pas següent a la interpel·lació que va fer el diputat de Junts Agustí Colomines al conseller de la presidència, Albert Dalmau, en aquell mateix ple. En el cara a cara, el juntaire va retreure a l’executiu socialista la “desnacionalització” de TV3 i va carregar contra Romà per voler “desconstruir quaranta anys d’història, primer amb el canvi de nom; un canvi aparentment menor, però carregat de simbolisme”. Després de retreure-li la falta de continguts, va assegurar que l’única cosa que ha fet Romà és “crear un conflicte” i, a més, segons ell, “sense tenir-ne potestat, perquè la potestat, en tot cas, és del Parlament de Catalunya”.