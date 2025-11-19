Aquesta serà la pregunta a la plantilla de TV3 sobre la gestió de les marques

Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio han escollit quina serà la pregunta que traslladaran als treballadors de la casa en la consulta que han preparat per debatre què en pensen de la gestió que està fent la CCMA sobre les marques històriques. Hi ha hagut molt rebombori des que la direcció digués que volia crear una marca paraigua, el 3CatInfo, que englobés tots els serveis informatius que s’ofereixen des dels diferents mitjans que formen part del grup. Ara, entre tots i des de dins, volen decidir quins són els següents passos a seguir perquè continuen trobant “insuficient” la proposta que els han traslladat per tal de “flexibilitzar” la presència de les marques.
La pregunta en qüestió que es passarà als treballadors a votació el pròxim 27 de novembre, tal com ha pogut saber El Món, serà la següent: “Estàs d’acord en què TV3 i Catalunya Ràdio, i totes les seves marques, continuïn plenament actives i visibles tant en antena com en la plataforma, les aplicacions i a les xarxes socials?“.
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio troben “insuficient” la proposta de la direcció de la CCMA
Des que han materialitzat aquesta idea, la d’englobar-ho tot junt, les crítiques s’han multiplicat des de dins i han fet enfurismar part de la plantilla. Molts no estan conformes amb la desaparició dels logotips de TV3, Catalunya Ràdio o el 324, tampoc no volen deixar de signar les seves peces tot destacant-ne el mitjà en concret per al qual treballen i, encara menys, haver de dir que ha estat 3CatInfo qui ha aconseguit una informació i no el seu mitjà en si.
“Les assemblees de finals d’octubre van trobar insuficient el pla publicat per la direcció per aclarir la convivència entre les marques històriques, TV3 i Catalunya Ràdio, i les de les plataformes. La direcció no ha fet cas del missatge de les assemblees i no ha fet cap moviment que hagi suposat una millora“, deien per justificar aquesta consulta. La proposta de la direcció incloïa que tots els treballadors poguessin tornar a utilitzar la fórmula tradicional d’identificació –nom del periodista, TV3/Catalunya Ràdio (en lloc de 3CatInfo), nom de la població– i recuperar les espumes clàssiques dels micròfons: grogues per a la ràdio i negres per a la televisió. No ho acaben de veure clar i encara tenen més reclamacions, ja que creuen que cal anar molt més enllà si realment volen mantenir la visibilitat i identitat de les marques de sempre.
Quan els treballadors responguin a la consulta, sabran què vol i què opinen exactament. Realment la gran majoria de la plantilla vol reivindicar la continuïtat de les marques de TV3, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, el 324, el Super3, iCat, Catalunya Música, el 33 i Esports 3? El pròxim 27 de novembre hauran de respondre si realment volen que continuïn “plenament actives” o si, al contrari, no veuen tan greu que quedin sota una marca paraigua potser més moderna.