L’estrena de 3CatInfo impulsa les audiències malgrat les crítiques

L’estrena de 3CatInfo ha generat un rebombori brutal dins i fora de TV3. Que la casa hagi presentat un nou univers informatiu amb canvis tecnològics i una nova manera de comunicar pot semblar una bona idea, ja que els ajuda a apropar-se a nous públics i els fa adaptar-se als nous hàbits de consum. Ara bé, que ho hagin fet amb una marca paraigua que oculta les històriques de TV3 i Catalunya Ràdio ha fet enfadar bona part dels treballadors. No obstant les crítiques internes i també de teleespectadors que ho consideren un error, ells poden escudar-se en les bones audiències que estan aconseguint. De fet, les xifres que acaben de publicar així ho demostren.
L’estrena d’aquest nou model ha impulsat les audiències, amb un creixement destacat a nivell digital, el lideratge indiscutible dels TN i l’augment del seguiment dels 24h tant en TV com en ràdio. Pel que fa a televisió, aplaudeixen que gairebé de catalans han connectat amb continguts informatius. S’ha refermat, d’aquesta manera, el lideratge indiscutible de totes les edicions dels TN, que són els més vistos en cada franja i impulsen l’aposta de 3Cat pel periodisme de qualitat i servei públic. Si analitzem un i altre concretament, el TN vespre i el TN comarques pugen d’espectadors respecte a abans de l’estrena (un 3% i un 5%), mentre que el TN migdia es manté amb els bons resultats. Amb un 28% de quota mitjana i un 24,8%, respectivament, el TN migdia i el TN vespre se situen a gran distància de la competència, a 13,3 i 15,8 punts de quota.
3Cat aplaudeix els bons resultats del mes de tots els canals
El nou ecosistema digital de 3CatInfo ha registrat 2,3 milions de dispositius des de l’estrena, diuen, i han destacat el creixement de l’11% pel que fa al nombre de dispositius que accedeixen a l’aplicació diàriament. Un increment digital que es reflecteix també en les reproduccions de vídeo i àudio, que s’enfilen fins als 5,2 milions en l’entorn digital propi i els 45 milions pel que fa als vídeos que publiquen a les xarxes socials. Els vídeos informatius consoliden el seu creixement amb un 16% més de reproduccions diàries respecte a abans de l’estrena del nou model d’informatius, una xifra important.
El nou canal 3CatInfo, l’anterior 324, també els dona una alegria perquè ha assolit un creixement del 7% en espectadors i puja quatre dècimes de quota, fins al 2%, una xifra similar a la registrada en moments d’alta intensitat informativa com la pandèmia. Les bones xifres del mes d’arrencada de 3CatInfo van acompanyades de l’èxit de la resta de marques de 3Cat, afegeixen. TV3 ha tingut la millor quota anual des del 2020, si ens fixem en les xifres fins aquest octubre, amb un 14,3%. I Catràdio? L’emissora ha tancat la millor temporada de la seva història amb 685.000 oients, segons l’EGM. I, una altra bona notícia? Que la plataforma 3Cat ja és la tercera més escollida pels catalans.