‘Zona Champions’ salva TV3 en un dia de baixa audiència per culpa del futbol
Jennifer Navarro
15/04/2026 09:58

L’Atlético-Barça ha marcat l’actualitat televisiva d’aquest dimarts a la nit, encara que no l’emetessin per obert. La remuntada era difícil, però els culers van veure en massa un partit en el que tenien un mínim d’esperança. La gran perjudicada d’això? TV3 i també la resta de cadenes, en part, ja que les xifres d’audiència han estat inusualment baixes. L’únic programa que s’ha salvat ha estat el Zona Champions, és clar, que ha analitzat el partit i ha assolit un bon 10,1% de share.

Et pot interessar

Pel que fa a la resta? Tot amb números irrisoris, si tenim en compte l’11,7% de share del TN Vespre -que sempre en fa més del doble-. Tampoc el documental sobre David Foster del Nits sense ficció s’ha salvat del desastre… ha obtingut un 5,3% que feia temps que no vèiem al prime time de la cadena pública.

Quines audiències han fet les televisions espanyoles mentrestant?

La resta de cadenes han salvat una mica més la nit, segurament perquè de normal tenen teleespectadors menys futbolers o que són seguidors d’altres equips. El líder de la nit a Catalunya va ser, sorprenentment, El Hormiguero. L’entrevista de les formigues a la presentadora Sonsoles Ónega va interessar el 9,3% de l’audiència, el que suposa una mitjana de 155.000 teleespectadors que no fan gairebé mai a casa nostra. Una doble alegria per a Pablo Motos, doncs, amb una victòria televisiva i una derrota del Barça.

La medalla de plata ha estat per a La Revuelta, que en aquesta ocasió ha tingut a plató Bunbury. El 8,3% dels teleespectadors van sintonitzar la cadena pública espanyola mentre jugaven els de Flick. El programa que ni tan sols així s’aprofita de la situació és La isla de las tentaciones, l’opció més minoritària amb un seguiment de només el 3,8%. Queda clar, doncs, que el reality de les infidelitats no interessa gaire els catalans.

Amb tot, un dimarts negre per a la televisió catalana que veu com tota l’atenció mediàtica se l’endú el futbol una vegada més.

Notícia: TVE reacciona a les males audiències de ‘La revuelta’ amb un canvi sobtat
Comparteix
La cadena ha cancel·lat la doble emissió dels dijous en una estratègia diferent
Notícia: Carles Porta derrota Rosalía en la batalla d&#8217;audiències gràcies a &#8216;Crims&#8217;
Comparteix
El primer dels tres capítols sobre el doble crim de Bellvitge ha assolit una xifra boníssima que deixa per darrere la gran festa de la cantant a 'La Revuelta'
Notícia: L’estrena de 3CatInfo impulsa les audiències malgrat les crítiques
Comparteix
Els 'TN' consoliden el seu lideratge i també tenen bones notícies en l'àmbit digital
Notícia: Kiko Matamoros envia un dard a Telecinco per les seves baixes audiències
Comparteix
L'antic col·laborador de 'Sálvame' ha fet servir l'humor per posar damunt la taula la situació de la cadena

