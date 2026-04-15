L’Atlético-Barça ha marcat l’actualitat televisiva d’aquest dimarts a la nit, encara que no l’emetessin per obert. La remuntada era difícil, però els culers van veure en massa un partit en el que tenien un mínim d’esperança. La gran perjudicada d’això? TV3 i també la resta de cadenes, en part, ja que les xifres d’audiència han estat inusualment baixes. L’únic programa que s’ha salvat ha estat el Zona Champions, és clar, que ha analitzat el partit i ha assolit un bon 10,1% de share.
Pel que fa a la resta? Tot amb números irrisoris, si tenim en compte l’11,7% de share del TN Vespre -que sempre en fa més del doble-. Tampoc el documental sobre David Foster del Nits sense ficció s’ha salvat del desastre… ha obtingut un 5,3% que feia temps que no vèiem al prime time de la cadena pública.
Quines audiències han fet les televisions espanyoles mentrestant?
La resta de cadenes han salvat una mica més la nit, segurament perquè de normal tenen teleespectadors menys futbolers o que són seguidors d’altres equips. El líder de la nit a Catalunya va ser, sorprenentment, El Hormiguero. L’entrevista de les formigues a la presentadora Sonsoles Ónega va interessar el 9,3% de l’audiència, el que suposa una mitjana de 155.000 teleespectadors que no fan gairebé mai a casa nostra. Una doble alegria per a Pablo Motos, doncs, amb una victòria televisiva i una derrota del Barça.
La medalla de plata ha estat per a La Revuelta, que en aquesta ocasió ha tingut a plató Bunbury. El 8,3% dels teleespectadors van sintonitzar la cadena pública espanyola mentre jugaven els de Flick. El programa que ni tan sols així s’aprofita de la situació és La isla de las tentaciones, l’opció més minoritària amb un seguiment de només el 3,8%. Queda clar, doncs, que el reality de les infidelitats no interessa gaire els catalans.
Amb tot, un dimarts negre per a la televisió catalana que veu com tota l’atenció mediàtica se l’endú el futbol una vegada més.