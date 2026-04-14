La revuelta va aconseguir fer ombra a El Hormiguero en la seva estrena a TVE. L’efecte novetat va ajudar i, al llarg dels primers mesos, va arribar a debatre el lideratge ininterromput de Pablo Motos a la competència. No obstant això, el seguiment del programa de David Broncano ha anat baixant i baixant… fins al punt que ara costa trobar un dia que facin més audiència que el format de les formigues. Aquest mes d’abril, per exemple, no han pogut superar-los cap dels cinc dies dels que han informat Fórmula TV.
La partida la guanya clarament Antena 3, després de l’ensurt inicial, i la tendència ha tornat a ser la que era. La cadena pública ha intentat lluitar-hi amb diferents estratègies, per exemple emetre dues emissions seguides de David Broncano les nits del dijous. Aquest monogràfic, però, tampoc no ha estat sinònim d’una victòria i, davant d’això, han pres la decisió de deixar de fer-ho.
Després de tres setmanes, canvien el prime time dels dijous i, ara, tornen a emetre cinema. El Confidencial es fixa que, en la seva graella prevista, ara hi haurà Que somos un lio de millones i, després, Que somos buscando a Coque. Ni rastre de la doble emissió de La Revuelta, segurament perquè la setmana passada van fer una de les seves pitjors dades històriques.
No continuaran estirant la marca Broncano, més que res perquè la corba és descendent des del 11,4% de la primera entrega doble, al 10,4% de la segona i el 8,3% de l’última. Aprofitaran el catàleg de pel·lícules, doncs, en una decisió que esperen que funcioni més.
Les audiències de La revuelta a Catalunya també han empitjorat recentment
Si ens fixem en l’audiència que obté La revuelta a Catalunya, la cosa millora. Ara bé, el nombre de teleespectadors que el sintonitzaven s’ha reduït dràsticament i ara el més habitual és que guanyi a Pablo Motos per poques dècimes o, fins i tot, que les formigues l’acabin guanyant. Aquest mateix dilluns, per posar un exemple proper, David Broncano ha fet 8,1% mentre que Pablo Motos obtenia un 8%, només una dècima menys.
L’1 d’abril, el 23 de març o el 18 de març va ser Antena 3 la guanyadora de la nit. Ara bé, la gran majoria de dies és TVE qui s’endú la victòria en aquesta particular batalla per les audiències. Això sí, sempre per la mínima. El 30 de març, per exemple, només va obtenir tres dècimes més que el seu principal competidor. El 24 de març? Per cinc dècimes.
Alguna cosa hauran de fer per recuperar la distància entre ells, ja que han demostrat que és possible prendre la medalla a Pablo Motos.