Marc Giró ha volgut promocionar el seu programa nou de La Sexta des del programa de Nuria Roca, que l’ha convidat sense esperar-se que a sobre acabaria rebent una clatellada en directe. L’espai no està fent tanta audiència com s’esperaven, ja que ha caigut fins a tres punts des de la seva estrena i li està costant arribar al mig milió de teleespectadors. El presentador català, com és habitual, s’ha mostrat sense cap mena de pèl a la llengua i ha revolucionat el plató amb la seva simpatia tan esbojarrada.
Quan la presentadora li ha ofert que es quedés a la tertúlia, ell s’ha mostrat entusiasmat: “Era el meu somni quedar-me a una tertúlia política amb tu, però pensava que estaria Juan del Val… Que l’heu fet fora?”, ha dit tot referint-se al seu marit. I, d’aquí, a dedicar-li un dard a la valenciana: “Et veig més d’esquerres aquí que a la tertúlia que fas a El Hormiguero. Quina és la Nuria real?“, ha etzibat. Ella ha reaccionat ràpidament a aquesta pregunta enverinada, la que diu que ja s’esperava: “Saps què passa? Que tu no has vist cap tertúlia d’El Hormiguero. Opines pels titulars que llegeixes i això et comportarà maldecaps“.
Marc Giró no s’ha quedat content amb això i ha insistit, tot afirmant que sí que acostuma a veure el programa de Pablo Motos: “Abans no ho podia dir perquè estava a l’altra cadena, però sempre veig la tertúlia fins al final“. I Nuria Roca s’ha enfadat: “Si realment la veiessis, hi hauria coses que no pots dir. Diga’m alguna cosa que jo hagi dit que sigui de dretes i que no sigui criticar Pedro Sánchez perquè pot ser que hi hagi coses del president del govern que no m’agradin”.
“Jo no he dit que fossis de dretes, el que dic és que aquí estàs més tu real“, ha criticat Marc Giró. I ella ha continuat justificant-se: “Jo mai no seria d’una manera en un lloc i d’una altra en l’altre”.
Què ha explicat Marc Giró sobre el seu sou a La Sexta?
Ell que tenia un espai privilegiat a TVE, va decidir canviar de cadena i aterrar a la privada. Molts van pensar que aquí cobraria més diners, però què hi ha de cert en aquest tema? El primer que ha volgut fer és quedar bé amb els seus caps actuals, als qui ha agraït que hagin donat “la brillantor” que li faltava al seu programa: “Em sembla espectacular, és televisió total. Aquí a La Sexta em sembleu tots molt simpàtics i teniu el millor càtering, estic molt a gust”.
Marc Giró ha assegurat que va fitxar per Atresmedia sense dir res al seu entorn: “Em vaig trucar quan ja ho tenia signat perquè volien conèixer la meva advocada, que és qui ho va barallar tot, ja que els va treure més pasta i no podien més amb ella“. Cobra més diners que a TVE? Ho ha negat a mitges: “Els diners no ho són tot… És cert que aquest programa té menys pressupost que el que tenia a TVE“.
Un fitxatge que no hauria tingut a veure amb el seu sou, doncs, però que considera que ha estat una bona decisió perquè aquí és “encara més feliç” del que ja ho era a la cadena pública.