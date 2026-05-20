Marc Giró va reinventar-se a la televisió catalana i, des de llavors, no ha fet més que encadenar un programa en una gran cadena rere un altre. Ara que triomfa com un dels fitxatges estrella de La Sexta des de Cara al Show, ha concedit una entrevista a la revista Lecturas que serveix per conèixer la seva faceta més personal. Ell que ha fet de tot a la petita pantalla, no considera que es trobi en el seu millor moment. Ara bé, aplaudeix haver pogut tocar-hi tots els pals: “Tinc una visió general del negoci“. Després de tants anys, el català presumeix de no tenir enemics a dins d’un dels sectors amb més ego per metre quadrat: “Sí que hi ha moltes enveges”.
Ell no és d’aquests presentadors que sempre havia somiat amb tenir un micròfon a les mans, ja que curiosament va estudiar Història de l’Art i no Periodisme: “Vaig arribar a cursar el doctorat, fins i tot, però mai no he exercit. Tenia clar que no ho faria des que vaig entendre que ser historiador és una professió molt seriosa i minuciosa”. Que Jordi González el descobrís va canviar la seva vida: “Jo no en tenia ni idea, però em va proposar col·laborar en un programa d’estatal, crec que li vaig semblar guapo o simpàtic o tot alhora“.
El programa més curiós on ha treballat? A les primeres edicions de Supervivientes, on el va contractar per decidir com havien de vestir els concursants: “Jo era l’expert en estilisme de supervivència”.
Què ha explicat Marc Giró de la relació amb el seu marit?
Marc Giró no s’ha tallat quan li han preguntat sobre la seva relació amb Tais Villas, el col·laborador de televisió que ara és el director del seu programa nou a La Sexta. Els agrada treballar junts, pel que diu: “Estic en bones mans perquè confio plenament en ell a nivell laboral. En altres àmbits menys“.
Després de 25 anys junts, estan més que encantats: “Comprenc que això pot sonar estrany, però és que amb el meu marit estic bé i no m’imagino la vida sense ell. Sé que és una cosa gregoriana, però si estic bé què vols que faci?” “Ja m’agradaria ser infidel, però no tinc talent per a això. No creguis que no ho he intentat“, ha afegit entre riures.
Acostumen a passar part de l’estiu a Formentera, però encara no saben si repetiran. De fet, assegura que no li agrada “gens” viatjar: “He de fer obres a casa, potser aprofito per a això”. Unes declaracions que faran gràcia als fans del presentador.