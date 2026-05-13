Gabriel Rufián ha estat el convidat estrella del programa de Marc Giró, amb qui ha demostrat una complicitat exagerada que s’ha vist traduïda en confessions picants sobre somnis eròtics, calçotets de la sort i un petó als llavis entre ells. Feia un temps, el portaveu d’ERC al Congrés havia confessat públicament haver tingut un somni lasciu amb el presentador català. Com era d’esperar, se li ha exigit que en donés més detalls i ell no ha defraudat.
L’escenografia era tot un espectacle en si mateixa, amb el presentador i el convidat agafats de la mà i una dona tocant el violí darrere mentre Rufián narrava què havia passat en aquesta fantasia: “Tu i jo ens vam conèixer un dia que venies amb un jersei gruixut perquè feia molt de fred, un jersei amb dibuixos. I et puc dir que he somiat que venies cap a mi amb aquell jersei posat… i res més. Vas ser simpatiquíssim mentre m’anaves explicant pel·lícules i em seduïes. Estaves molt a prop meu i et dic que la llana et va durar poc. El cardado te’l vaig posar jo”.
Marc Giró ha volgut saber i, per això li ha preguntat directament, si van arribar a consumar en aquest somni: “No tinc experiència en això, però sé que ens vam sobar mogollón… però molt. Et juro que és cert“. Mai no ha tingut una experiència homosexual, ha assegurat, però no ha volgut respondre si s’ho ha arribat a plantejar.
EL SUEÑO ERÓTICO con Marc Giró de @gabrielrufian que nos prometió (y no nos ha defraudado 🥲)
Ahora también queremos saber cómo fue el sueño con Brad Pitt, ¿no? 😏🍿
Totes les confessions que ha fet el polític d’ERC a Cara al Show
L’entrevista ha anat molt més enllà dels titulars polítics que ha deixat anar, amb la crítica sonora als “fatxes” que s’han “de frenar” i la “necessitat” de centrar el debat en “l’habitatge“. Per exemple, podem destacar que Gabriel Rufián hagi confessat que l’han agredit tres vegades a Madrid: “M’han escalfat bé, una d’elles davant de la policia… als qui no els va importar massa“.
El polític també ha tret a la llum quines són algunes de les seves aficions més desconegudes: el bricolatge, la cuina o el skincare. Entre d’altres perles, ha dit que té un TOC amb l’ordre, que dorm despullat i que té uns “calçotets de la sort” de color vermell que es posa quan ha de fer un discurs “molt d’esquerres”.
Gabriel Rufián ha entrat al drap en tots els jocs que li ha proposat Marc Giró, també quan li ha demanat que digués quina professió creu que tindrien altres polítics de primera línia. A Pedro Sánchez creu que se li donaria bé ser “actor de novel·la turca“, mentre que a Isabel Díaz Ayuso li agradaria veure-la “servint canyes” durant dotze hores cada dia a la Plaza Mayor de Madrid.
El petó als llavis de Gabriel Rufián i Marc Giró
L’entrevista ha acabat de l’única manera que podia fer-ho, amb un petó als llavis entre el presentador i el convidat. “Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí, de debò t’ho dic“, li ha dedicat Marc Giró en català. Li ha deixat clar que pot tornar “sempre” que vulgui: “I et diré més, espera’m a casa“. Com era d’esperar, tot just després li ha fet un petó als llavis que ha estat la cirereta.
Les xarxes socials s’han omplert de comentaris sobre l’entrevista, que ha col·locat el polític a la primera línia mediàtica.