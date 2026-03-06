Marc Giró ha estat notícia aquesta setmana pels comentaris contra el català que s’han pronunciat en el seu programa a RAC1. L’entitat Acció Cassandra considera un delicte d’odi la frase “el català morirà igual, però serà recordada com una llengua feixista” que va pronunciar la seva entrevistada, Brigitte Vasallo. El presentador la va defensar l’endemà i ara haurà de fer front a una querella, però no ha dit ni mu de tota aquesta polèmica en l’entrevista que ha concedit a El Hormiguero aquest dijous.
Veure el català en aquest escenari ha sobtat molt, però ho feia forçat per promocionar el nou programa que presentarà a La Sexta. Serà un late night del seu estil que s’estrenarà després de Setmana Santa, un programa irreverent com ho és el seu títol Cara al Show -tot fent un joc de paraules amb l’himne franquista per seguir la “tradició espanyola” de criticar el feixisme amb humor-.
Marc Giró ha entrat a plató entre salts, alegria i “molta il·lusió”. El primer que ha fet? Aplaudir que “encara” no s’ha trobat “cap feixista” a Atresmedia: “Quan va saber-se que havia fitxat aquí, molts em van dir que estava boig perquè era una cadena plena de feixistes. Algun n’hi haurà, suposo, però no crec que tothom ho sigui… no? Jo, de moment, no me n’he trobat cap i tinc ganes de poder veure’n algun”, ha etzibat. I d’aquí, a fer una promoció increïble del sexe anal en directe: “Ara estem en horari protegit? Més que res perquè no sabia que Antena 3 era tan maricona. El Hormiguero té els convidats en un túnel que sembla una sauna gai, m’ha encantat, entres aquí ja to follao“.
El dia d’abans, Pablo Motos havia entrevistat Los Morancos en una conversa en la que van haver-hi crítiques a Jorge Javier i acudits homòfobs. El presentador ho va denunciar en directe i Marc Giró ha volgut aplaudir-ho, alhora que ha aprofitat per recomanar “a tothom” que provi el sexe anal: “Provi’n de fer-ho a casa. Pablo, tu algun cop l’has practicat? És que no entenc per què no. M’estranya moltíssim aquesta renúncia que feu els heterosexuals“. I, des de llavors, cada tres frases deixava anar un aplaudiment cap a aquest tipus de relacions sexuals. El presentador no sabia on ficar-se, és clar.
Marc Giró defensa Pedro Sánchez en una entrevista boja a El Hormiguero
Marc Giró ha revolucionat el plató de les formigues, d’això no ha quedat cap mena de dubte. Ha acusat directament al Trancas d’haver fet ghosting a una amiga seva i ha criticat obertament Juan del Val per ser “massa crític” amb Pedro Sánchez: “Mireu, jo he vingut aquí a parlar de Pedro Sánchez. Puc parlar d’ell ja? Vull dir-vos que, moltes vegades, teniu la pell molt fina amb ell i menys amb la ultradreta. Ho havia de dir. I ho sento, però la ultradreta no té absolutament res de bo. Pedro Sánchez, en canvi, és un bon polític i crec que ho està fent bé. Juan, prou ja amb Pedro Sánchez“.
El presentador ha presumit de tenir arguments per caure bé depèn del programa on està: “En alguns agrado per ser roja, en d’altres per ser marieta i, en alguns, per ser català”. Marc Giró anava lligant un tema rere un altre sense que Pablo Motos tingués temps de preguntar-li res, se l’ha menjat i ell mateix ho ha acabat reconeixent: “Però com parles!“.
Abans d’acabar l’entrevista, li han proposat al convidat que pugés a una roda giratòria amb el presentador i que dibuixessin un retrat de l’altre mentre allò feia voltes. Abans de pujar, Marc Giró no ha dubtat en fer-li un cop al cul. Ha confessat que té un “trauma” perquè els pares no van voler comprar-li mai una Barbie “perquè era americana” o que sempre va ben vestit perquè li fa “pànic” morir-se en qualsevol moment “i vull anar ben vestit quan això passi, no vull que m’exposin amb una túnica”.
L’entrevista ha acabat amb el Marc Giró etzibant un “moltes gràcies i visca Pedro Sánchez” que ha deixat tothom rient, però és que l’entrevista ha estat summament intensa. Tot un showman que, de ben segur, aportarà un munt de moments a comentar amb el seu programa nou a la televisió privada -que tampoc no ha trigat a defensar-.