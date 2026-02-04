Mor Eugeni Sallent, fundador de RAC1

El fundador i primer director de RAC1, Eugeni Sallent, ha mort aquest dimecres als 63 anys per un càncer. Així ho ha anunciat l’emissora, que ha assegurat que es tracta d’un dia “trist” per al mitjà, que va començar a emetre l’1 de maig del 2000. Sallent va ser el primer director gerent de Radiocat, l’empresa que engloba RAC1 i RAC105, i de l’emissora en qüestió fins al 2012. Juntament amb Albert Rubio, Sallent va ser un dels responsables dels primers passos de l’emissora i també el culpable de sumar al projecte veus com les d’Albert Om, Toni Soler o Joan Maria Pou. També va fitxar els Òscars de La competència per a RAC1. Sota la seva direcció, RAC1 va assolir per primera vegada el lideratge d’audiència, la vigília de la diada de Sant Jordi del 2009.
L’any 2012 va ser nomenat director de Televisió de Catalunya i posteriorment va ocupar diferents càrrecs directius a Mediapro. Del 2003 al 2010 també va presidir l’Associació Catalana de Ràdio (ACR), formada per les emissores comercials privades a Catalunya. El 2010 va rebre el III Premi Quim Regàs de Periodisme en un reconeixement a la seva trajectòria professional. Abans de dirigir RAC1, Eugeni Sallent va ser gerent de Catalunya Ràdio, entre el 1995 i el 1999.
RAC1 està de dol.— RAC1 (@rac1) February 4, 2026
Ha mort Eugeni Sallent, un dels fundadors i el primer director de RAC1. Va contribuir de manera decisiva al naixement de l'emissora, al seu creixement i al seu lideratge.
Gràcies per tot, Eugeni. Tots som 1. pic.twitter.com/HtU5lTZTma
Reaparició pels 25 anys de l’emissora
Després de gairebé una dècada sense trepitjar els estudis de la planta 17 de l’edifici Godó de l’avinguda de la Diagonal, Sallent va reaparèixer en antena el passat maig amb motiu de la celebració dels 25 anys de RAC1. “Sé que volíem començar com més aviat millor, teníem la gent i volíem arribar al setembre una mica rodats“, explicava aleshores en una entrevista a El Món a RAC1 sobre el perquè d’arrencar en un mes de maig. En aquella mateixa conversa amb el presentador Jordi Basté, el fundador de l’emissora explicava que el propòsit de la nova ràdio era agafar les coses bones tant de Catalunya Ràdio com de la SER per fer-se el seu “propi espai” en el panorama radiofònic català. “De la SER m’agradava el model comercial que tenien i de Catalunya Ràdio el concepte de proximitat i catalanitat i volíem fer una combinació del millor cada un”, relatava.
Seguirà ampliació.