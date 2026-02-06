Toni Clapés ha estat l’últim protagonista del programa d’entrevistes de Jordi Basté a La 2 Cat, on s’ha sincerat sobre el seu estat de salut i també sobre totes les ofertes que ha rebut per marxar de RAC1. Les dues estrelles de l’emissora privada han parlat de la vida i han cuinat amb Marta Romagosa, la periodista i dona del locutor del Versió RAC1. Junts han recordat com es van conèixer i com van ser els inicis de la seva relació, també, així que aquesta ha estat una conversa entre amics que ha permès conèixer detalls molt personals sobre ell. Els titulars que ha deixat anar no han convençut gaire l’audiència, per això, ja que l’emissió només han obtingut un 3,6% de share… això sí, s’ha de dir que ho tenien difícil perquè competien amb l’entrega del pot més alt de la història de Pasapalabra que ha fet una audiència rècord.
No ha dubtat a respondre les preguntes sobre el seu estat de salut, ara que ha estat de baixa mèdica unes setmanes. En aquest sentit, la primera a parlar-ne era la dona que confirmava que el Toni Clapés es troba bé i que “evoluciona favorablement” mentre va “saltant tanques“. Ell, en primera persona, ha reconegut que prefereix anar al dia: “Avui em trobo bé, demà no ho sabem“. Diu que tothom li mostra molt de suport sempre, però que al final sap que és la ciència l’única que pot curar-lo: “Tu ja pots posar bona voluntat, i jo estic animat, però al final és la ciència qui la posa“.
Ha estat més endavant, quan ja estaven els dos sols, que ha donat més detalls sobre la mala època que està vivint: “Et seré sincer, jo de salut estic justet i vaig tapant forats…”. I és que, en l’últim trimestre, diu que ha tingut èpoques de compaginar visites al metge contínues amb les gravacions a la ràdio: “Al matí anava al metge, d’allà a una reunió, tornava al metge, gravava el programa, anava a la immunoteràpia… Metge, ràdio, metge, casa“. Després de patir un càncer, ha hagut d’acudir a molts metges especialistes en diferents especialitats perquè ha tingut problemes derivats que no acaben de saber ben bé d’on surten: “Un dia faré un monòleg perquè m’han visitat a totes les especialitats de l’Hospital Clínic”.
I no només això, sinó que sembla que també té problemes de salut inesperats quan marxa de viatge: “La Marta em matarà quan senti que t’he explicat això, però vam anar de viatge a la Xina i allà em va sortir una erupció al penis per culpa de la medicació que m’havien donat. Vam haver d’anar a l’hospital i, és clar, ella fent de traductora com podia amb una xinesa que sabia anglès i podia traduir el que anava dient a la doctora”.
Quines ofertes ha rebut Toni Clapés per marxar de RAC1?
En una altra part de l’entrevista, Toni Clapés ha parlat de les múltiples ofertes que ha arribat a rebre per marxar de RAC1. El locutor va començar a treballar a l’emissora privada fa 20 anys, dues dècades de lideratge ininterromput que han fet que molts altres mitjans s’interessin per ell. En una entrevista a El Món, ja havia avançat que tots els directors de Catalunya Ràdio havien volgut fitxar-lo per presentar El Matí de Catalunya Ràdio. Ara, ha donat més detalls sobre aquesta pluja de propostes: “La sort que he tingut és que les opcions que he tingut per fer altres coses no han sortit“.
Un parell de ràdios espanyoles li han posat ofertes generoses a sobre de la taula, diu, de la mateixa manera que també li han proposat fer la competència a Jordi Basté a altres emissores. Quan ha arribat l’hora de la veritat, però, no ha acabat formalitzant-se aquesta marxa: “Ja sigui perquè l’altra empresa s’ha fet enrere, perquè jo no ho he vist clar o perquè no m’han assegurat dos anys de feina assegurats com a mínim“. Està content, per això, perquè això ha fet que continuï al capdavant d’un programa que li agrada molt: “És una sort perquè he consolidat un projecte que s’ha mantingut durant molts anys i la gent m’ho ha retornat amb tota l’estima”.
Com es van conèixer Toni Clapés i Marta Romagosa?
Com dèiem, Jordi Basté ha aprofitat l’oportunitat de poder parlar amb Toni Clapés i Marta Romagosa per indagar sobre la seva vida personal. La parella de periodistes surten des del 1998, quan van tenir una primera cita que no creien que arribarien a tenir mai. Es van conèixer a Catalunya Ràdio i la seva no és una d’aquelles històries d’amor sobtat: “Recordo conèixer-lo i pensar que era el típic noi que creia que sempre feia gràcia“, ha etzibat ella. No obstant això, hi havia certa tensió sexual entre ells i van acordar que quedarien per anar a sopar junts. Havien quedat un dijous, però tres dies abans ell va haver de demanar-li canviar de dia: “Vaig pensar que era un cabró i que allò no es feia, jo que estava tan nerviosa“.
Ella va deixar-li clar que li havia dit de quedar dijous perquè no volia tenir una primera cita un dimarts 13, però a ell va fer-li gràcia i van acabar anant a sopar aquell dia: “Vam anar a un restaurant al barri gòtic i recordo que no vaig menjar res perquè tenia un nus a l’estómac, però ell es va menjar un plat de caça que era una cosa que jo no menjaria mai“. Amb aquestes declaracions, pot semblar que la cosa no anava gaire bé… però sí que va saltar l’espurna.
Ella ha dit que la trobada va servir-li per adonar-se que el Toni Clapés era un noi “interessant” i, en el moment d’acomiadar-se, el locutor explica que la va encerclar amb l’abric perquè feia fred i que van viure un moment peliculero: “Ens vam fer un petó, un petó molt cast això sí”. Després d’allò ja no es van separar, encara que sembla que ell no tenia clar que fos una relació molt seriosa i van trigar gairebé un any en convertir-la en una història formal. Tres anys més tard, es casarien, i ara són pares d’una noia anomenada Emma que han explicat que estudia a Girona.
Una conversa entre amics que ha agradat als fans del locutor de RAC1, que poden saber més coses sobre ell gràcies a aquest exercici de transparència.