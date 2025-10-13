Així ha estat l’estrena de La 2 Cat: com queda la nova graella setmanal?

La 2 Cat ha engegat a rodar aquest matí ben aviat de la mà de Gemma Nierga. Aquest dilluns 13 d’octubre ha estat el dia escollit per la cadena pública, que vol esgarrapar teleespectadors a 3Cat amb una graella totalment renovada i el 70% de la seva programació en català. L’aposta ha estat molt gran, tenint en compte el pressupost que hi han destinat i la llarga llista d’estrelles que han contractat. I com han estat els primers minuts? L’encarregada d’anunciar aquest naixement ha estat, com dèiem, la presentadora de Cafè d’Idees: “Bon dia i benvinguts al Cafè d’Idees i benvinguts a La 2 Catalunya. Avui és un dia molt especial per a aquesta casa perquè neix un nou canal de televisiu“.
“La 2 Cat comença a treballar amb el lema La que parla com tu perquè volem parlar el teu llenguatge i apropar la nostra televisió a nous públics amb la voluntat de ser una nova referència als ciutadans“, ha dit. “Ens comprometem a fer-ho amb tota l’honestedat i tot el rigor per mantenir-los informats, per entretenir-los, per fer-los pensar i perquè tinguin ganes cada dia de pensar què faran ara a La 2 Cat”, ha afegit en aquesta intervenció inicial de la sisena temporada del programa informatiu.
Així queda la graella de la primera setmana de La 2 Cat
De dilluns a divendres, Gemma Nierga serà qui doni el tret de sortida a les emissions del matí a les 07:50 hores. A les 13 hores arriba L’Altaveu al Pati, amb Marco Chiazza, que pretén encendre el debat polític i analitzar els temes d’actualitat des d’una perspectiva diferent. A les 13:55 hores, com és habitual, arribarà el torn dels Informatius i, a les 14:20 hores donaran pas a la nova anàlisi esportiva que han preparat amb Marc Martín al timó de De cara a barraca amb tertúlia, debat i últimes hores amb experts i rigor.
Els fans de Saber y ganar poden estar contents perquè s’emetrà cada migdia també a través de La 2 Cat. I després? A les 16:15 hores arrancarà la tercera temporada de l’Altaveu de Danae Boronat, consolidat i amb rècords d’audiència que volen mantenir en aquest nou horari. Els teleespectadors de La 2 Cat veuran l’emissió de Malas lenguas, el magazín de Jesús Cintora a la 1, abans que comencin les estrenes posteriors.
I què faran al vespre? Aquest dilluns, el primer a estrenar és el Chef Bosquet, que ajudarà a aprendre a cuidar amb Cuina brutal a partir de les 19:50 hores. I, finalment, arribarà el torn de L’informatiu vespre renovat que reflexionarà sobre els grans titulars del dia amb Rubén Urdiales. Dilluns és nit de cinema i podrem veure una gran bomba com la segona part d’El padrino.
I què faran al prime time de la resta de la setmana?
Dimarts, hi haurà futbol espanyol en català amb David Figueira i Albert ‘Chapi’ Ferrer retransmetent el partit entre la Selecció Espanyola de Futbol i la Selecció de Bulgària a les 20:45 hores. Quan acabi el futbol, donaran pas a l’estrena de L’any que vas néixer amb Xavier Bundó al capdavant. En aquest programa nostàlgic d’entrevistes, els primers convidats seran Gemma Nierga i José Corbacho. I continuarà la nit de records antics amb Montse Soto, de RNE, que dirigirà Temps enrere a les 23:25 hores (un horari canviat pel partit) en què es posarà valor a l’arxiu de la cadena pública.
La nit de dimecres, hi haurà cor a La 2 Cat de la mà de Lorena Vázquez i Laura Fa. Les periodistes catalanes han preparat Mamarazzi&Co, on analitzaran els titulars més destacats de les revistes a partir de les 22 hores. Després, la protagonista serà Candela Peña que arribarà poc abans de les zones de la nit a La 2 Cat per posar-se al capdavant d’Una tarda amb…, en el que descobrirà la vida del perruquer Jesús Martos. Dijous hi haurà cinema i, de moment, la cadena manté en secret què emetran en el primer divendres, una sorpresa que revelaran una mica més tard.
Tot un seguit d’estrenes en les que hi han posat totes les seves esperances per anar fent més i més audiència a poc a poc. Caldrà veure la reacció dels teleespectadors, que diran la seva a través de les xarxes socials com sempre.