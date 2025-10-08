Filtren l’elevadíssim sou que tindrà Pepa Bueno a TVE

Pepa Bueno ha tornat a TVE i ara es coneix un detall important que l’hauria convençut a acceptar la proposta, l’elevat sou que li han ofert. Ella liderarà els informatius de la nit i estarà al capdavant d’algunes de les entrevistes més importants, com va ser el cas de l’aparició del president Pedro Sánchez al seu plató. L’han criticat bastant, cosa que pot tornar a passar ara que se sap quant guanya a final de mes.
A través del Portal de Transparència, alguns teleespectadors han exigit que volien saber quant cobrarà Pepa Bueno. Doncs bé, la xifra anual ascendeix a 265.290 €. Resulta una autèntica barbaritat, tenint en compte que li quedarien 22.169 € bruts al mes, al que s’ha de restar les retencions que corresponguin això sí. De tota manera, continua sent una quantitat molt i molt elevada. Si fem cas a les calculadores de sou net que trobem online, calculen que li tocaria pagar una quota d’IRPF molt elevada i, per tant, el seu sou net mensual quedaria entre els 11.000 i els 13.000 €. Res malament als seus 61 anys per anar preparant la jubilació.
A més a més, la cadena ha considerat oportú donar més detalls al respecte per justificar-se i ha especificat el desglossament d’aquest sou. Pel que diuen, Pepa Bueno guanya 14.577 € mensuals com a presentadora de l’informatiu i 7,592 € més per ser-ne la directora. Per a aquells més entesos, sí, aquí també s’inclouen els drets d’imatge i propietat així que no s’ha de sumar cap extra.
Pepa Bueno podria cobrar més, si volgués compaginar aquesta feina amb alguna altra. No obstant això, una de les condicions d’aquest contracte tan bo és precisament que li requereixen exclusivitat i plena dedicació a aquest projecte. Cobrarà moltíssim, però no pot cobrar res més d’enlloc. Ella devia cobrar molt ja a RNE, de la mateixa manera que el sou de directora d’El País no devia ser poca cosa.
Quant cobren altres presentadors de TVE?
Els teleespectadors agraeixen saber quant cobren els presentadors de la pública, ja que el seu sou surt de les nostres butxaques. I és molt el que han ofert a Pepa Bueno? Ho podem comparar amb el que se sap que cobren altres estrelles de la cadena com són Raquel Sánchez Silva, la presentadora de Maestros de la costura. En el seu cas, cada programa que grava li suposa un guany de 7.500 €, així que no està gens malament tampoc.
Lourdes Maldonado cobra 1.000 € per cada capítol de Hablando claro, mentre que Jordi Hurtado queda bastant enrere amb 700 € per gravació. En aquest últim cas, però, la xifra puja bastant si tenim en compte que grava cada dia de dilluns a divendres. Sigui com sigui, Pepa Bueno pot quedar bastant satisfeta en veure que s’embutxaca un sou elevat i que compta amb molt prestigi dins de la televisió pública espanyola.