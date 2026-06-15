Verónica Echegui va morir l’agost de l’any passat, víctima d’un càncer amb només 42 anys. El món del cinema ha plorat la mort de l’actriu, qui es fes famosa com a protagonista de Yo soy la Juani, i ara li han fet un homenatge en un programa de La 2. Un dels tertulians convidats ha estat el també actor Álex García, qui mantingués una relació sentimental amb ella durant uns quants anys. A plató, no ha pogut evitar les llàgrimes quan ha tornat a veure algunes de les escenes o entrevistes més icòniques de la seva parella. Aquesta era la primera vegada que parlava d’ella davant de les càmeres des de la seva mort, una pèrdua que encara l’afecta.
Ara, hem pogut saber quan va començar la seva història d’amor o com era la intèrpret en les distàncies curtes: “Tot va començar a la pel·lícula Seis puntos sobre Emma de Roberto Pérez Toledo. Encara no havia passat res entre nosaltres, ni tan sols ens havíem fet un petó, però allà va començar tot“. La seva va ser una relació molt maca i haurien viscut un munt d’anècdotes junts. Una de les més boges? Quan Álex García va comprar un bitllet d’avió per anar fins al Nepal per estar amb ella durant 24 hores: “Em va dir que es trobava malament i no ho vaig dubtar“.
L’actor reconeix que va aprendre molt de Verónica Echegui, ja que va “arrelar-lo” molt en l’amor i també en la professió: “Va mostrar-me un camí meticulós i visceral en la cerca de personatges. Jo, en canvi, vaig aportar-li la meva lleugeresa que xocava amb la seva profunditat”. Una parella oposada que va “funcionar” molt bé, assegura ara que ho veu amb el temps.
Com era Verónica Echegui en la intimitat?
Els fans de Verónica Echegui la van veure en un munt de facetes diferents després de tants anys de carrera. L’Álex García, però, la va descobrir fora de càmeres i assegura que era una dona meravellosa: “Era real, empàtica i absolutament imprevisible”, ha descrit. Té clar que hi havia alguna cosa a dins d’ella que feia que, tothom que la mirés, no pogués apartar la mirada d’ella. A més a més, ella sabia connectar amb tu d’una manera que pocs són capaços: “Semblava que tingués un manual de persones, sabia perfectament quina esquerda tenies i descobrir-ho era el que més li interessava del món”.
Verónica Echegui era “intensa”, han coincidit tots aquells que la van conèixer. I aquesta qualitat l’aplicava també a l’hora de preparar-se els seus pares: “Vaig parlar moltíssimes vegades amb ella fins a on era necessària l’obsessió amb la nostra feina”. Tothom l’aplaudia, però l’actriu vivia la preparació d’una manera massa extrema: “Hi havia hagut pel·lícula on ho havia passat molt malament, ja que es deixava part de la seva salut en aquella intensitat, en les hores de son, en la seva obsessió“. Tot això va canviar al final de la seva vida, diu, ja que va aprendre a gaudir de la feina i va descobrir que “podia treballar sense patir”.
Una intervenció televisiva del seu ex que demostra que encara se l’estima i que l’actriu era una professional molt seva, però també extraordinària.