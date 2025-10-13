L’exparella de Verónica Echegui parla de la seva mort: “Molt dolorós”

La mort de Verónica Echegui va deixar tothom amb el cor en un puny perquè ningú no s’esperava que perdés la vida amb només 42 anys. L’actriu havia viscut amb molta discreció la seva malaltia, un càncer que era més greu del que es creia en un primer moment. Ara, quan encara no queden dos mesos de la pèrdua, el seu ex ha parlat sobre ella en la que s’ha sincerat com no havia fet fins ara. L’intèrpret Álex García ja no sortia amb ella formalment quan va morir, però van estar junts més d’una dècada i continuaven molt units encara que no sentimentalment parlant. Com va viure el seu entorn, en el que ell s’inclou, els darrers mesos de vida de la protagonista de Yo soy la Juani.
James Rhodes ha parlat amb ell sobre la vida i era inevitable que acabés sortint el tema de la mort de la seva exparella: “Verónica ha estat la meva companya de vida i ha estat totalment inspirador veure-la com, a través de l’art, convertia la vida en un lloc més estable i més maco. I aquesta és una cosa que ara mateix m’acompanya”. L’Álex García reconeix que, si alguna cosa està aprenent en aquest dol, és a “acceptar i no prémer” perquè s’ha adonat que has de deixar que la vida mani.
Tots intentem aferrar-nos a què les coses surtin bé, però això t’acaba decebent: “Si t’enganxes a aquestes sensacions, acabes patint moltíssim perquè la vida té els seus plans i has d’acceptar-los. El més important és què fas tu amb el que va passant. No pots ancorar-te al dolor, sinó créixer davant de cada oportunitat”. “Sempre volem que la malaltia no sigui letal, però la vida té els seus plans“, ha afegit amb la veu trencada.
Álex García, en un procés d’adaptació després de la mort de Verónica Echegui
Ara mateix, l’intèrpret diu que es troba “en un procés d’adaptació” després de la mort de la seva exparella: “M’estic escoltant a mi mateix i no vull pensar en el futur. Només vull viure segon a segon. M’ha vingut de gust estar sol en aquest moment més intrínsec… Més enllà de tot el que ha passat, he estat immers en aquest moment”. Álex García reconeix que no ha volgut buscar què han dit sobre la mort de Verónica Echegui, però és conscient que hi ha hagut “una onada d’amor” cap a ella: “És maco, però també molt dolorós, poder créixer a través d’una situació tan dura“.
En la carta pública que va escriure poc després de la mort de Verónica Echegui, l’Álex reconeixia que volia viure aquesta onada d’amor cap a ella amb molt d’orgull: “Els meus ulls han plorat, Vero, han plorat moltíssim en els últims dies… i també els meus peus han ballat sense pensar i t’he vist submergir-te en aquest oceà tan immens que tinc davant“. “T’he vist volar lliure i feliç com tantes vegades havíem parlat. Ara balles lliure, finalment, i el teu comiat m’ha recordat milions de moments”, va confessar en un escrit que ha emocionat els fans.