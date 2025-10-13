La expareja de Verónica Echegui habla de su muerte: «Muy doloroso»

La muerte de Verónica Echegui dejó a todos con el corazón en un puño porque nadie esperaba que perdiera la vida con solo 42 años. La actriz había vivido con mucha discreción su enfermedad, un cáncer que era más grave de lo que se creía en un primer momento. Ahora, cuando aún no han pasado dos meses de la pérdida, su ex ha hablado sobre ella en la que se ha sincerado como no lo había hecho hasta ahora. El intérprete Álex García ya no salía con ella formalmente cuando murió, pero estuvieron juntos más de una década y continuaban muy unidos aunque no sentimentalmente hablando. Cómo vivió su entorno, en el que él se incluye, los últimos meses de vida de la protagonista de Yo soy la Juani.

James Rhodes ha hablado con él sobre la vida y era inevitable que terminara saliendo el tema de la muerte de su expareja: «Verónica ha sido mi compañera de vida y ha sido totalmente inspirador verla cómo, a través del arte, convertía la vida en un lugar más estable y más bonito. Y esta es una cosa que ahora mismo me acompaña». Álex García reconoce que, si algo está aprendiendo en este duelo, es a «aceptar y no presionar» porque se ha dado cuenta de que tienes que dejar que la vida mande.

Todos intentamos aferrarnos a que las cosas salgan bien, pero eso te acaba decepcionando: «Si te aferras a estas sensaciones, terminas sufriendo muchísimo porque la vida tiene sus planes y tienes que aceptarlos. Lo más importante es qué haces tú con lo que va pasando. No puedes anclarte en el dolor, sino crecer ante cada oportunidad». «Siempre queremos que la enfermedad no sea letal, pero la vida tiene sus planes«, ha añadido con la voz quebrada.

Álex García habla de la muerte de Verónica Echegui | La SER

Álex García, en un proceso de adaptación tras la muerte de Verónica Echegui

Ahora mismo, el intérprete dice que se encuentra «en un proceso de adaptación» tras la muerte de su expareja: «Me estoy escuchando a mí mismo y no quiero pensar en el futuro. Solo quiero vivir segundo a segundo. Me ha apetecido estar solo en este momento más intrínseco… Más allá de todo lo que ha pasado, he estado inmerso en este momento». Álex García reconoce que no ha querido buscar qué han dicho sobre la muerte de Verónica Echegui, pero es consciente de que ha habido «una ola de amor» hacia ella: «Es bonito, pero también muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura«.

La expareja de Verónica Echegui también le ha escrito una carta muy dolorosa | Europa Press

En la carta pública que escribió poco después de la muerte de Verónica Echegui, Álex reconocía que quería vivir esta ola de amor hacia ella con mucho orgullo: «Mis ojos han llorado, Vero, han llorado muchísimo en los últimos días… y también mis pies han bailado sin pensar y te he visto sumergirte en este océano tan inmenso que tengo delante«. «Te he visto volar libre y feliz como tantas veces habíamos hablado. Ahora bailas libre, finalmente, y tu despedida me ha recordado millones de momentos», confesó en un escrito que ha emocionado a los fans.